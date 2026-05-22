Hantavirus, ancora un contagio. I numeri e il caso navi da crociera

Gli esperti l’avevano previsto, dati tempi molto lunghi di incubazione del patogeno: e ora ci siamo. L’epidemia di hantavirus tra passeggeri ed equipaggio della nave da crociera MV Hondius ha portato a un nuovo caso. L’annuncio arriva dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un media breafing all’Agenzia di Ginevra dedicato all’epidemia di Ebola in Africa.

“Oggi, i Paesi Bassi hanno confermato un nuovo caso tra un membro dell’equipaggio sbarcato a Tenerife, rimpatriato nei Paesi Bassi e da allora in isolamento. Attualmente – ha chiarito il dottor Tedros – si registrano 12 casi e 3 decessi” legati al focolaio di hantavirus.

Non sono stati segnalati morti dal 2 maggio, giorno in cui l’epidemia è stata segnalata per la prima volta all’Oms. “Continuiamo a esortare i Paesi colpiti a monitorare attentamente tutti i passeggeri e l’equipaggio per il resto del periodo di quarantena”, invita il Dg. Sottolineando poi che oltre 600 contatti continuano a essere monitorati in 30 Paesi e un piccolo numero di contatti ad alto rischio è ancora in fase di individuazione.

L’analisi dell’esperto e la peculiarità delle navi da crociera

Se l’infezione al momento non si è verificata al di fuori del gruppo di persone a bordo della nave, gli specialisti invitano a considerare alcuni fattori peculiari delle crociere. “Una caratteristica chiave dell’epidemiologia di questi virus è il loro elevato specificità ospite-patogeno: ogni hantavirus è strettamente associato a una o a poche specie di roditori”, dice a LaSalute di LaPresse l’epidemiologo Massimo Ciccozzi.

“I ratti infestati possono salire a bordo delle navi durante le operazioni di carico, i trasferimenti di merci o mentre le imbarcazioni sono ormeggiate, penetrando nelle aree di stoccaggio degli alimenti, nei locali di smaltimento rifiuti, e in altri compartimenti a bassa visibilità. Una volta a bordo, i ratti infetti rilasciano il virus attraverso urina, feci e saliva, contaminando superfici, materiali immagazzinati e polvere“, afferma l’epidemiologo.

Insieme ai colleghi di Gabie Francesco Branda, Giancarlo Ceccarelli, Fabio Scarpa e Cecilia Ceccarelli, Ciccozzi pubblica su ‘Infectious Diseases’ uno studio dedicato a questa prima epidemia di hantavirus su una nave da crociera.

Pulizie boomerang: le misure chiave

Parliamo di uno spazio che non è solo chiuso, ma anche popolato e in movimento. Intervenire durante la pulizia o la manutenzione di routine “può aerosolizzare le particelle virali, creando un rischio di esposizione per inalazione”, spiega Ciccozzi.

“La nave da crociera, in quanto infrastruttura mobile che attraversa più porti internazionali, non è quindi semplicemente un ambiente chiuso, ma un’interfaccia ecologica dinamica tra popolazioni di topi nei porti e popolazioni umane. Il rischio di hantavirus tramite i roditori merita un’attenzione esplicita nella gestione integrata dei parassiti e, quindi, protocolli, ispezioni pre-imbarco e programmi di formazione dell’equipaggio presso le strutture portuali”, conclude il team di Ciccozzi.