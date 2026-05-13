Hantavirus, Schillaci rassicura gli italiani: “Rischio molto basso”

Il ministro della Salute getta acqua sul fuoco: l’Italia è preparata e il rischio Hantavirus rimane molto basso

“Capisco che la notizia di un focolaio su una nave da crociera, con casi gravi e tre decessi, abbia destato preoccupazione. Ma gli hantavirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni. La trasmissione interumana esiste ma è molto rara. I cittadini devono stare tranquilli: è qualcosa che si conosce, che monitoriamo e a cui sappiamo come rispondere. Non è Covid”. Usa toni rassicuranti il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante il Question time alla Camera sul tema Hantavirus.

Sulla possibilità di una diffusione del virus in seguito allo sbarco dei passeggeri della Mv Hondius, poi rimpatriati nei rispettivi Paesi, Schillaci ribadisce che “il rischio per la popolazione generale dell’Ue è sempre stato e resta molto basso, come confermano le massime autorità sanitarie internazionali”.

‘Non siamo stati fermi’

Il ministro non lesina una stoccata a chi ha accusato l’Italia di essere rimasta a guardare davanti al rischio contagi. “Qualcuno ha detto che siamo stati fermi. È partito purtroppo il solito atteggiamento autolesionistico per il quale l’Italia non sarebbe mai pronta. Questo non è vero”.

L’11 maggio, ricorda, il ministero ha emanato la circolare operativa: “Aggiornamento epidemiologico, definizioni di caso, indicazioni di sanità pubblica, quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, sorveglianza attiva per gli altri”.

Mentre i quattro passeggeri presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile – su cui era temporaneamente salita la moglie del ‘paziente zero’, poi deceduta – “sono asintomatici e seguiti con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo”. Negativi anche i casi segnalati ieri a Milano e Messina.

Il piano pandemico funziona

“Il Piano pandemico approvato ad aprile 2026 funziona e lo sta dimostrando proprio in questi giorni”, dice ancora il ministro. “A differenza del precedente permette risposte calibrate su scenari diversi. Le reti previste dal Piano si sono attivate in modo coordinato: non è stato un esercizio teorico”.

“Il ministero continua a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro epidemiologico internazionale. Emaneremo ulteriori indicazioni se e quando le evidenze scientifiche lo richiederanno, comunicando con tempestività e trasparenza come abbiamo fatto finora. Siamo pronti, il sistema funziona. E i cittadini possono stare tranquilli”, ha concluso Schillaci.