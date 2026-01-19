Svolta al Pascale: effettuato il primo prelievo di cornee

Per la prima volta nella sua storia il Pascale ha effettuato un prelievo di cornee. Un evento di grande rilevanza per l’Istituto dei tumori di Napoli, tradizionalmente non coinvolto nelle attività di donazione dei tessuti. Il risultato è stato possibile grazie all’ingresso dell’Irccs oncologico nella rete trapianti della Regione Campania, avvenuto circa un anno fa.

Il prelievo è stato effettuato su una paziente deceduta presso l’Unità di rianimazione, che aveva espresso in vita la propria volontà di donare gli organi. “Questo evento rappresenta un significativo passo avanti per il sistema sanitario campano e dimostra come anche strutture ad alta specializzazione oncologica possano contribuire in modo concreto alla rete dei trapianti, offrendo una speranza reale a tanti pazienti in attesa”, ha dichiarato il direttore generale del Pascale Maurizio di Mauro.

A coordinare le attività di procurement presso l’Istituto è il Cop, Coordinamento ospedaliero procurement, diretto dalla dottoressa Gilda Pasta. Il prelievo è stato eseguito dal dottor Carlo Vitiello, in collaborazione col responsabile della Banca degli occhi, il dottor Luigi Capasso.

L’iter della donazione è stato seguito dalla responsabile della Rianimazione Barbara Di Caprio, col supporto di Margherita Gagliardi e Francesco Musto, infermieri dello stesso reparto.

E proprio al personale sanitario è andato il sentito ringraziamento del direttore di Mauro per “aver reso possibile, con competenza e sensibilità, questo importante traguardo, nel rispetto della volontà della donatrice e dei suoi familiari”.