Salute, al Policlinico San Donato inaugurato il Centro post-polio-3-

di scp

Milano, 17 set. (LaPresse) - “Non esiste un test per diagnosticare la sindrome post-polio - di fatto una malattia orfana. Una costellazione di segni e sintomi la cui diagnosi si basa su una valutazione clinica: cruciale la storia del paziente, insieme a un'indagine neurologica accurata per riconoscere nuovi segni neuromuscolari dopo la remissione della malattia acuta. A conferma del sospetto clinico bisogna dare particolare enfasi all'esame elettromiografico, che può mostrare alterazioni neuromuscolari non evidenti all'esame clinico. Per queste ragioni i pazienti post-polio, che finora non hanno visto sufficientemente riconosciuta la propria patologia, hanno più che mai bisogno dell'approccio specifico di un équipe esperta in disordini neuromuscolari”, spiega il professor Giovanni Meola, responsabile dell'unità di Neurologia dell'Irccs Policlinico San Donato.

(Segue).

