Chi non ha mai sognato di portare indietro le lancette dell’orologio e tornare agli anni della giovinezza? Ebbene, un team di ricercatori tedeschi è riuscito nell’impresa con delle cellule umane. Gli scienziati hanno trovato la ‘ricetta’ della longevità ‘trasformando’ cellule del sangue di una persona di 80 anni in staminali di un giovane con meno di 20 anni. Un risultato straordinario, ottenuto riprogrammando globuli rossi immaturi in cellule staminali neurali capaci di evolversi, in seguito, in cellule cerebrali.

I risultati, pubblicati qualche tempo fa su ‘Aging Cell’, portano la firma di un team dell’Ospedale Universitario di Bonn e dell’Università di Bonn. Gli scienziati segnalano come i marcatori molecolari associati all’invecchiamento siano stati di fatto azzerati, rendendo le cellule più giovani di oltre 60 anni.

Non solo: a differenza di approcci precedenti, questa volta il ringiovanimento è avvenuto gradualmente, consentendo agli scienziati di osservare i cambiamenti per un periodo prolungato. Una lentezza che potrebbe fornire indizi importanti su come invertire l’invecchiamento in altre cellule e studiare trattamenti per malattie come l’Alzheimer, consentedoci una longevità sana.

Dalle cellule del sangue alle staminali cerebrali

Facciamo un passo indietro: il corpo umano contiene centinaia di tipi di cellule che hanno origine da un unico ovulo fecondato e possiedono, sostanzialmente, le stesse istruzioni genetiche. Tuttavia, nel corso dello sviluppo, le diverse cellule assumono ruoli specifici. In condizioni normali, una cellula della pelle non può trasformarsi in una epatica, né una cellula del sangue può diventare un neurone.

Le moderne tecniche di laboratorio hanno permesso di superare questi vincoli biologici. Oggi gli scienziati sono in grado di riprogrammare alcune cellule mature, portandole ad assumere identità completamente diverse. Ad esempio, le cellule della pelle possono essere convertite in cellule capaci di generare tessuto nervoso. Un approccio che, in futuro, potrebbe contribuire allo sviluppo di terapie per le malattie neurodegenerative.

Il processo si basa su una combinazione di proteine, note come fattori di trascrizione, che regolano l’attivazione dei geni. Modificando le istruzioni genetiche seguite da una cellula, queste proteine ​​sono in grado di cambiarne il destino, conferendole una nuova identità. “Utilizzando questo metodo, abbiamo convertito direttamente precursori dei globuli rossi in cellule staminali neurali”, ha spiegato il professor Oliver Brüstle, direttore dell’Istituto di Neurobiologia Ricostruttiva presso l’Ospedale Universitario di Bonn. Precedenti esperimenti condotti dal team di Bonn avevano già dimostrato che le cellule nervose generate in questo modo erano in grado di connettersi efficacemente ai neuroni preesistenti, una volta trapiantate nel cervello di topi.

Oltre 60 anni di invecchiamento cellulare spariti in un colpo

L’indagine più recente ha esaminato una conseguenza particolarmente affascinante della riprogrammazione cellulare: l’inversione dell’invecchiamento molecolare. “Ci siamo concentrati su un fenomeno: l’osservazione, cioè, che le cellule subiscono un significativo ringiovanimento durante la riprogrammazione”, ha raccontato Brüstle, che è anche membro della Transdisciplinary Research Area (TRA) “Life & Health” presso l’Università di Bonn.

I risultati sono stati sorprendenti. In seguito alla riprogrammazione, le cellule prelevate da un individuo di 80 anni hanno mostrato caratteristiche di età molecolare corrispondenti a quelle di una persona di meno di 20 anni. In altre parole, il processo ha invertito oltre sei decenni di invecchiamento cellulare.

Longevità senza passare per le pluripotenti indotte

“Sappiamo inoltre che questo ringiovanimento epigenetico fa sì che le cellule si comportino effettivamente come quelle giovani”, afferma lo scienziato. Attenzione, non si tratta della strategia che è valsa il Nobel a Shinya Yamanaka. “Abbiamo convertito le cellule del sangue direttamente in staminali neurali, senza passare prima attraverso lo stadio di cellula pluripotente”, ha affermato Brüstle. “Nel nostro approccio, il ringiovanimento è avvenuto gradualmente ed è stato possibile monitorarlo per oltre 100 giorni”.

L’età molecolare

I ricercatori hanno osservato così, giorno dopo giorno, una drastica riduzione dell’età molecolare: un ringiovanimento di circa 60 anni nell’arco di 50 giorni. Poiché il processo è proseguito per un periodo molto più lungo, gli scienziati hanno potuto esaminare i cambiamenti biologici man mano che si verificavano, anziché limitarsi a osservare solo il risultato finale.

“Sappiamo che questo ringiovanimento cellulare fa sì che le cellule si comportino come quelle giovani”. Un risultato clamoroso per la ricerca sulla longevità, che potrebbe avere un impatto sulle neuroscienze. “Dopotutto l’età è il più importante fattore di rischio per malattie neurodegenerative come l’Alzheimer”, ha concluso lo studioso tedesco.