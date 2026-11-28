Home > Salute > Ricerca > Embolia polmonare acuta, a Roma i massimi esperti fanno il punto su tecnologie e terapie ad hoc

L’embolia polmonare acuta “è una patologia spesso silente ma potenzialmente fatale, che richiede una diagnosi tempestiva e un approccio terapeutico altamente coordinato”. Parola di Roberto Pola, specialista della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli e Co-Chair di EXPERT-PE Conference 2026, un appuntamento scientifico dedicato a questa patologia, in corso all’Auditorium Antonianum, a Roma.

Stiamo parlando di una delle principali emergenze cardiovascolari, fra le cause più frequenti di morte improvvisa evitabile nei Paesi occidentali. La conferenza riunisce nella Capitale i massimi esperti di questa patologia in Europa e negli Stati Uniti, sotto la guida dei Co-Chair Roberto Pola, Cecilia Becattini dell’Università degli Studi di Perugia, Erik Klok e Menno Huisman del Leiden University Medical Center (Paesi Bassi).

Le novità per il trattamento dell’embolia polmonare

Al centro dei lavori congressuali la gestione dei casi di embolia polmonare a rischio alto e intermedio-alto, ambito in cui la medicina sta vivendo una profonda rivoluzione grazie alle nuove tecnologie interventistiche – come la trombectomia meccanica e le terapie farmacologiche catetere-guidate – e all’implementazione dei PERT (Pulmonary Embolism Response Teams), squadre multidisciplinari capaci di prendere decisioni rapide e personalizzate nelle prime ore dall’esordio dei sintomi.

“Portare a Roma i massimi esperti europei e statunitensi, alla presenza dei vertici di Aifa e delle istituzioni cittadine, significa consolidare il ruolo della ricerca clinica italiana e promuovere la diffusione di modelli organizzativi avanzati come i team multidisciplinari PERT. Oggi disponiamo di strumenti interventistici e farmacologici sempre più mirati: condividerne l’impiego ottimale nella pratica clinica quotidiana significa salvare vite umane e ridurre le complicanze a lungo termine per i pazienti”, sottolinea Roberto Pola,

A Roma vengono illustrati i più recenti aggiornamenti sulle strategie di stratificazione del rischio, sulle novità delle linee guida internazionali e sulla gestione del follow-up post-acuto per prevenire recidive e ipertensione polmonare cronica tromboembolica.