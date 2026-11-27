Napoli apre una nuova rotta europea nella ricerca e nella cura dei tumori. L’Istituto Nazionale Tumori Pascale ha siglato un protocollo d’intesa della durata di cinque anni con il Bank of Cyprus Oncology Centre, principale centro oncologico dell’isola. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione internazionale attraverso progetti di ricerca, scambi professionali, formazione e condivisione di competenze, con ricadute attese anche sull’assistenza ai pazienti.

I dettagli dell’accordo

L’accordo, firmato a Lisbona durante la riunione annuale di EUnetCCC, la rete europea dei Comprehensive Cancer Centre, nasce da un percorso di confronto tra i due istituti nell’ambito del programma Collegial Interview, promosso dal Work Package 8 della rete. Attraverso visite reciproche, interviste e tavole rotonde, i professionisti hanno condiviso esperienze e modelli organizzativi in un percorso di apprendimento tra pari, non finalizzato alla valutazione o alla certificazione delle strutture.

Ricerca, gli ambiti di cooperazione

Tra gli ambiti di cooperazione figurano la ricerca clinica e traslazionale, l’oncologia di precisione, la diagnostica molecolare e lo studio dei biomarcatori, con l’obiettivo di favorire terapie sempre più mirate e personalizzate. Previsto anche il confronto sulla gestione dei casi complessi e dei tumori rari, sull’assistenza multidisciplinare, sulla sicurezza dei pazienti e sulla qualità della vita dopo la malattia.

Il Protocollo comprende inoltre scambi e periodi di affiancamento per medici, ricercatori e personale sanitario, iniziative formative ed eventi scientifici congiunti. La collaborazione si estenderà alla governance clinica, all’organizzazione dei percorsi assistenziali e alla sanità digitale, con la possibilità di sviluppare progetti comuni per accedere a finanziamenti europei e internazionali.

“La firma del Protocollo con il Pascale riflette il nostro impegno a investire in partnership internazionali capaci di far progredire la conoscenza scientifica, la ricerca e la qualità delle cure oncologiche”, sottolinea Panos Ergatoudes, amministratore delegato del Bank of Cyprus Oncology Centre. “La collaborazione si trasforma ora in una partnership di lungo periodo, che offrirà nuove opportunità di ricerca congiunta, scambio di competenze e crescita professionale del personale”.

Per Alfredo Budillon, direttore scientifico del Pascale, il percorso con i colleghi ciprioti ha rappresentato “un’esperienza preziosa di apprendimento reciproco. A differenza di un audit finalizzato alla certificazione o all’accreditamento – spiega – il confronto tra pari ci ha consentito di condividere apertamente le nostre esperienze, mettere a confronto le pratiche e imparare gli uni dagli altri. I centri oncologici possono sempre crescere attraverso la collaborazione, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro storia”.