Il nematode e la scienziata: Arianna Menciassi della Scuola Sant’Anna di Pisa come Alberto Angela e i Pink Floyd

Una professoressa della Scuola Sant’Anna di Pisa come Alberto Angela e i Pink Floyd: ad Arianna Menciassi è stata infatti dedicata una nuova specie animale. Si tratta della Dorvillea ariannae, un anellide scoperto nel Mediterraneo e dedicato alla scienziata, nota agli appassionati di robotica per i suoi studi sui robot soft ispirati alla natura.

E in effetti Menciassi, all’interno del progetto Mapworms dell’Unione Europea, si dedica alle nuove frontiere della robotica soft ispirandosi proprio alla straordinaria capacità dei vermi marini di adattarsi all’ambiente e modificare la propria forma. La descrizione del nuovo anellide marino è contenuta in uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports’ e coordinato da coordinato da Luigi Musco dell’Università del Salento. Gli autori hanno scelto di dare il nome alla nuova specie dedicandola ad Arianna Menciassi come riconoscimento al suo ruolo di guida nel progetto Mapworms.

“L’aver denominato una nuova specie di verme marino, l’anellide Dorvillea, con il mio nome ha un valore particolare. Dimostra quanto la ricerca interdisciplinare possa essere fruttuosa per chiunque vi partecipi con generosità e apertura al nuovo e al diverso”, ha commentato Arianna Menciassi.

I precedenti illustri della scienziata della Sant’Anna

Non si tratta di una prima volta: a inizi 2026 sempre l’Università del Salento ha dedicato una nuova specie marina, la Myxicola albertoangelai, ad Alberto Angela: si tratta di un altro verme marino scoperto nel Mediterraneo, appartenente alla famiglia Sabellidae, organismi noti per l’apparato branchiale a forma di ventaglio.

Anche il celebre gruppo dei Pink Floyd ha dato il nome a un gambero pistola e a un ragno sudamericano.

Dallo studio dei vermi marini le nuove frontiere della robotica soft

Ma che cos’è la Dorvillea ariannae? Si tratta di un minuscolo verme marino che si muove principalmente sui fondali, quasi indistinguibile a occhio nudo. Striscia tra i sedimenti grazie alle sue setole ed è stato riconosciuto come specie nuova per mezzo di moderne analisi genetiche.

“Scoperte come l’identificazione di questa nuova specie nascono dal lavoro di gruppi interdisciplinari, affiatati e competenti, capaci di perseguire insieme obiettivi scientifici diversi. Mentre il mio gruppo di ricerca lavorava per trarre ispirazione dagli anellidi e sviluppare nuove macchine adattabili per applicazioni biomediche, i ricercatori e le ricercatrici impegnati nello studio della biodiversità raccoglievano dati su questi organismi e identificavano una specie finora sconosciuta. Si tratta di una vera scoperta scientifica. Il mio pensiero di gratitudine va al team del professor Luigi Musco dell’Università del Salento, che ha condotto la ricerca pubblicata su Scientific Reports”, ha concluso la scienziata della Sant’Anna.