Accorciare la distanza tra una scoperta scientifica e la sua applicazione nella cura dei pazienti, rendere strutturali gli investimenti del Pnrr e valorizzare il lavoro dei ricercatori. Sono alcune delle priorità indicate nel Libro Bianco ‘Ricerca e innovazione nelle scienze e tecnologie biomediche’, presentato oggi all’Accademia Nazionale dei Lincei dai ministri dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Salute, Orazio Schillaci. Il documento, consegnato in mattinata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, traccia una strategia per il quinquennio 2026-2030 con l’obiettivo di rafforzare la competitività della ricerca italiana e la sua capacità di rispondere ai bisogni di salute.

Accorciare i tempi

“Vogliamo accorciare la distanza tra il tempo della scoperta e il tempo della cura. Dietro ogni conquista della ricerca biomedica c’è una possibilità in più di cambiare la vita delle persone”, dichiara Bernini. “Con il Libro Bianco disegniamo una strategia che parte dai dati, fa tesoro degli investimenti del Pnrr e mette a sistema il nostro straordinario capitale scientifico. Abbiamo il talento, le competenze e le tecnologie per essere protagonisti della medicina del futuro”, aggiunge la ministra.

Le priorità del Libro Bianco per la ricerca

Il documento individua anche gli interventi necessari per accelerare il passaggio dei risultati scientifici alla sperimentazione clinica e alla pratica assistenziale. “Il Libro Bianco descrive un sistema nazionale che già oggi dispone di competenze riconosciute, istituzioni di alto livello e infrastrutture specializzate. Ma indica anche dove occorre intervenire per portare ancora più rapidamente un risultato promettente fino alla sperimentazione clinica e alla pratica assistenziale”, spiega Schillaci. “Il risultato finale deve essere uno e uno soltanto: il beneficio per le persone, per i nostri cittadini. La grande sfida dei prossimi anni sarà ridurre la distanza tra la produzione della conoscenza e la sua applicazione”, conclude.

Tra i nodi affrontati c’è innanzitutto il dopo Pnrr. La sfida è garantire continuità agli investimenti realizzati, mantenere operative infrastrutture e laboratori e rafforzare la collaborazione tra università, enti di ricerca, strutture sanitarie e imprese. Un altro capitolo riguarda il trasferimento tecnologico: l’Italia dispone di competenze scientifiche di alto livello, ma deve migliorare la capacità di trasformare le scoperte in prodotti, farmaci e terapie. Per farlo, il Libro Bianco propone di intervenire lungo tutta la filiera, dalla tutela della proprietà intellettuale alla nascita di spin-off, fino all’incontro con imprese e investitori.

Valorizzare il medico-ricercatore

Tra le proposte figura anche la valorizzazione del medico-ricercatore, attraverso percorsi formativi e di carriera che consentano di integrare attività clinica e ricerca scientifica. L’obiettivo è favorire lo scambio di conoscenze tra laboratorio e corsia e accelerare l’introduzione delle innovazioni nella pratica clinica.

Il documento guarda inoltre alle opportunità offerte da biotecnologie, intelligenza artificiale, analisi dei dati e medicina di precisione, considerate strumenti per anticipare le patologie, migliorare le diagnosi, accelerare lo sviluppo di nuovi farmaci e personalizzare le terapie. Tra gli indirizzi indicati anche il rafforzamento dell’approccio One Health, che integra la salute umana, animale e ambientale, facendo tesoro delle lezioni della pandemia.