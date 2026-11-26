Una buona notizia dalla ricerca italiana contro una delle complicanze più difficili della malattia di Crohn: le fistole refrattarie alle cure tradizionali. La soluzione stavolta arriva da uno studio condotto da 6 Irccs italiani e si basa sul trapianto del tessuto adiposo del paziente stesso. La ricerca, pubblicata su ‘Journal of Crohn’s and Colitis’, è frutto di un lavoro avviato tre anni, con risultati molto promettenti: il 57,6% dei pazienti trattati con un’iniezione di tessuto adiposo autologo microframmentato, associata al completo drenaggio chirurgico dei focolai settici, ha raggiunto la remissione combinata delle fistole perianali contro 18,2% del gruppo di controllo.

“I risultati dello studio rappresentano un traguardo importante e alimentano nuove speranze per le persone affette da malattia di Crohn che convivono con fistole perianali complesse e che spesso non trovano nelle terapie convenzionali una risposta soddisfacente”, ha dichiarato Silvio Laureti, professore associato di Chirurgia generale dell’Università di Bologna e responsabile della SS “Proctologia Sperimentale” della U.O. Chirurgia del Tratto Alimentare ed Urgenze dell’Irccs Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna. Ma di che si tratta?

Le fistole perianali

Una nuova possibilità per pazienti che convivono con una condizione particolarmente complessa e invalidante. Per chi soffre di malattia di Crohn, infatti, le fistole perianali possono rappresentare un’ulteriore e gravosa complicanza di una patologia già difficile da gestire.

Che cos’è il morbo di Crohn

Caratterizzato da un’infiammazione cronica che può interessare tutto l’apparato digerente, secondo le stime il morbo di Crohn colpisce in Italia circa 100mila persone. Le diagnosi vengono eseguite prevalentemente tra i 15 e i 40 anni. Tra i sintomi più comuni ci sono dolore addominale, fatigue, urgenza intestinale e diarrea. La malattia provoca la comparsa di fistole o ascessi perianali in circa il 23-38% dei casi. Il problema colpisce soprattutto persone giovani, con pesanti limitazioni per la quotidianità, le relazioni personali e la vita lavorativa.

Lo studio clinico multicentrico randomizzato Attic è stato coordinato dall’Irccs Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, in collaborazione con l’Istituto Clinico Humanitas di Milano, la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, l’Ospedale Luigi Sacco di Milano, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze, tutti centri di riferimento per questa patologia.

Il nuovo approccio contro le fistole

Al centro della sperimentazione, la tecnologia ideata da Lipogems International Spa, un’azienda italiana specializzata nello sviluppo di dispositivi medici per il trattamento e l’utilizzo del tessuto adiposo autologo microframmentato.

L’approccio si basa sull’utilizzo del tessuto adiposo del paziente stesso, ottenuto mediante liposuzione e processato nel corso della stessa seduta operatoria per renderlo facilmente iniettabile e ricco di cellule ad elevata attività pro-rigenerativa, antinfiammatoria e immunomodulante. Lo studio ha coinvolto 66 pazienti, tutti sottoposti a un intervento di fistulectomia con pulizia della sepsi.

Di questi, la metà ha ricevuto in aggiunta un’infiltrazione di grasso autologo microframmentato nei tessuti circostanti la lesione, mentre l’altra metà, il gruppo di controllo, ha ricevuto una soluzione placebo. A distanza di 24 settimane, i ricercatori hanno valutato l’efficacia del trattamento, registrando una differenza statisticamente significativa nei risultati dei due gruppi. La remissione non è stata verificata soltanto attraverso l’esame clinico, ma anche mediante l’esecuzione a 6 mesi dall’intervento di una risonanza magnetica.

“Poter contare su una strategia terapeutica che utilizza il trapianto di tessuto adiposo del paziente stesso, prelevato, preparato e reiniettato nel corso di un’unica seduta chirurgica, significa offrire una nuova possibilità a chi affronta una condizione particolarmente difficile e invalidante. Si tratta inoltre di un trattamento dai costi contenuti, un aspetto importante anche in termini di sostenibilità e accessibilità delle cure”, ha aggiunto Silvio Laureti.

Le prospettive della ricerca

I risultati “ci incoraggiano a proseguire su questa strada e a esplorare ulteriori possibilità di applicazione. Nella pratica clinica stiamo infatti valutando l’associazione dell’iniezione di tessuto adiposo microframmentato ad altre procedure chirurgiche, esplorando l’efficacia anche in diverse manifestazioni proctologiche legate alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali e valutando il potenziale miglioramento dei risultati dopo ripetizione del trattamento nei pazienti non responsivi”.