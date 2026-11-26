Non sempre l’infarto è causato da una placca che ha ‘chiuso’ le coronarie. “Quando la coronarografia non mostra un’ostruzione significativa, resta da capire quale meccanismo abbia causato il danno cardiaco”. A dirlo è Rocco Montone, cardiologo e ricercatore della Fondazione Policlinico Gemelli e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, nonché primo autore di un lavoro pubblicato su ‘The Lancet’ dedicato proprio a far luce su questa condizione e sulla strategia più adatta a trattarla, attraverso una cardiologia di precisione.

Ma di che numeri parliamo? Questa ‘anomalia’ secondo le casistiche tradizionali riguarda circa il 6-10% dei pazienti con infarto miocardico acuto sottoposti a coronarografia e interessa più spesso il cuore delle donne. È bene chiarirlo subito: l’assenza di ostruzioni coronariche significative non esclude un danno cardiaco. Ma le cause possono essere diverse: piccole placche instabili, spasmi coronarici o alterazioni del microcircolo.

“Nel nostro studio abbiamo dimostrato che una strategia diagnostica approfondita, seguita da terapie mirate alle cause dell’infarto, migliora a 12 mesi lo stato di salute correlato all’angina rispetto alla gestione convenzionale”, sintetizza Montone.

Come far luce sulle cause ‘misteriose’ dell’infarto

Lo studio, condotto da Montone insieme a nomi del calibro di Filippo Crea, presidente eletto della European Society of Cardiology, e Roxana Mehran, presidente dell’American College of Cardiology, propone un nuovo percorso diagnostico che integra risonanza magnetica cardiaca, imaging intracoronarico ad alta risoluzione (OCT) e test funzionali coronarici, per identificare il meccanismo responsabile del danno e scegliere il trattamento più appropriato. Con benefici evidenti.

Questo approccio, infatti, ha già trovato conferma clinica nel trial randomizzato multicentrico Promise, pubblicato nel 2026 sull’European Heart Journal e coordinato dal Policlinico Gemelli. “Per troppo tempo abbiamo identificato l’infarto soprattutto con l’ostruzione di una coronaria. Oggi sappiamo che il danno miocardico può derivare da meccanismi differenti, spesso invisibili alla coronarografia tradizionale”, ricorda Filippo Crea. “La vera innovazione consiste nel superare una visione puramente anatomica della malattia e arrivare a una diagnosi fisiopatologica. Il lavoro su The Lancet e i risultati del Promise rappresentano un passo importante verso una cardiologia nella quale ogni paziente riceva il trattamento più appropriato alla causa della propria malattia”.

Il futuro della terapia post infarto

Per Francesco Burzotta, direttore della Cardiologia del Gemelli, “la cardiologia moderna dispone oggi di strumenti straordinari per comprendere ciò che accade nelle coronarie e nel microcircolo. Il nostro compito è integrare queste tecnologie in percorsi diagnostici e terapeutici realmente personalizzati. Il contributo di Rocco Montone dimostra il valore della ricerca clinica sviluppata al Gemelli e la capacità dei nostri professionisti di contribuire all’innovazione della pratica cardiologica internazionale”.

“Due pazienti possono avere la stessa manifestazione clinica, ma malattie biologicamente differenti e, quindi, necessitare di cure diverse” puntualizza Antonio Gasbarrini, direttore Scientifico della Fondazione Policlinico Gemelli. “Sono orgoglioso del percorso di Rocco Montone e della Cardiologia guidata da Francesco Burzotta, che dimostra quanto sia strategico investire nella capacità dei nostri ricercatori di guidare studi multicentrici di rilievo internazionale”, conclude.