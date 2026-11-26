Occorre determinare quale arma sia stata usata, il tipo di proiettile esploso, l’orario del decesso. Fineschi e le sfide dell’autopsia balistica

Ora e causa del decesso, arma utilizzata, eventuale presenza di altre persone: sono tante le risposte che potrà dare l’autopsia sul corpo di Gianni De Gennaro, trovato morto il 21 novembre nella sua casa di campagna, in Toscana. “Essendo classificato al momento come un evento suicidario da arma a canna corta, l’autopsia dovrà stabilire con precisione l’orario del decesso, la causa e le modalità della morte” di De Gennaro, “se si è trattato di un colpo a contatto, a distanza o a bruciapelo, la mano utilizzata”. Lo spiega a LaPresse il professor Vittorio Fineschi, direttore dell’Istituto di Medicina legale dell’università Sapienza di Roma.

Le sfide di un’autopsia balistica

“Sembrano autopsie banali, ma in realtà quelle balistiche sono sempre complicate. Occorre determinare quale arma sia stata usata, il tipo di proiettile esploso e tanti altri dettagli. Un lavoro complesso, le assicuro”, dice Fineschi.

D’altra parte, “anche se non è semplice, è possibile determinare con precisione l’orario del decesso. Molto dipende da quando gli specialisti sono arrivati sulla scena e hanno misurato la temperatura del corpo. A giocare un ruolo – chiarisce lo specialista – è anche la temperatura dell’ambiente in cui è stato trovato il corpo e la presenza di abiti: insomma, diverse variabili entrano in gioco. Penso però che i colleghi potranno stabilire con una certa esattezza l’orario, dal momento che il range è già ristretto dalle testimonianze. Possono lavorarci bene”.

L’autopsia potrà inoltre determinare anche l’eventuale presenza di altre persone. “Verranno fatti tamponi su mani, pistola e rilevate le impronte sul grilletto. Le morti etichettate subito come suicidio in realtà non sono semplici: occorre fare tutto per bene, in modo da non lasciare spazio a dubbi”, chiarisce Fineschi.

Un’accuratezza preziosa, garantita “dal rispetto del protocollo”, dice lo specialista, che in carriera ha eseguito circa 4mila autopsie (solo a Roma oltre 2mila), di cui molte balistiche a Foggia. “Ci sono stato 15 anni e ricordo che un anno io e i miei collaboratori abbiamo esaminato 54 morti per colpi da armi da fuoco”. Quando si trovano corpi con lesioni da arma da fuoco, “l’esperienza è decisiva: chi ne ha visti molti, si muove meglio”, chiosa Fineschi.