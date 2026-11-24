Una finestra di 30 giorni per ridurre drasticamente o addirittura azzerare il tumore del colon con l’immunoterapia, prima di entrare in sala operatoria. “Siamo di fronte a un vero e proprio cambio di prospettiva: l’obiettivo è portare l’innovazione e le molecole più avanzate là dove la malattia è ancora guaribile, aumentandone drasticamente le chance di eradicazione definitiva”. A sintetizzare così l’approccio testato sui pazienti da uno studio tutto italiano è Filippo Pietrantonio, direttore della S.S.D. Oncologia Medica Gastroenterologica della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Parliamo dello studio Unicorn, un lavoro portato avanti insieme a un consorzio di centri italiani d’eccellenza – tra cui l’Istituto Oncologico Veneto (Iov) di Padova e la Fondazione Gono GI (Gruppo Oncologico del Nord Ovest) – che è stato pubblicato su ‘Nature Medicine’. La ricerca ha coinvolto 200 pazienti in tutta Italia e, secondo gli autori, è destinata a rivoluzionare l’approccio terapeutico al tumore del colon operabile.

Immunoterapia di un mese: la ‘finestra’ da aggredire

Per questo tipo di tumore la chirurgia ha rappresentato sempre il primo passo, seguito eventualmente dalla chemioterapia post-operatoria. Non è così nello studio Unicorn: i pazienti vengono prima sottoposti a un breve ciclo di trattamento farmacologico preoperatorio ‘su misura’, in base all’identikit molecolare del tumore ricavato tramite un sequenziamento genomico ad alta risoluzione (500 geni), effettuato alla diagnosi dall’Anatomia Patologica dell’Int.

Risultati anche nei tumori considerati resistenti

Le prime quattro coorti dello studio si sono concentrate sull’impiego di una combinazione innovativa di due farmaci immunoterapici di nuova generazione: botensilimab e balstilimab. I risultati ottenuti con quattro settimane di immunoterapia hanno superato le attese degli specialisti.

Nei tumori con instabilità dei microsatelliti, caratterizzati da un’elevata sensibilità all’immunoterapia, la risposta completa patologica – ovvero la totale scomparsa di cellule tumorali all’esame istologico dopo l’intervento – è stata raggiunta nel 93% dei casi (13 pazienti su 14).

In quelli con stabilità dei microsatelliti (MSS), che rappresentano circa il 90% di tutti i tumori del colon e sono storicamente considerati del tutto resistenti all’immunoterapia classica, la nuova combo ha ottenuto una risposta completa patologica nel 30% dei pazienti. “La vera sorpresa è arrivata proprio da questi tumori, da sempre considerati refrattari all’immunoterapia. Dimostrare che con un solo mese di trattamento preoperatorio possiamo azzerare completamente il tumore in un paziente su tre, apre prospettive cliniche e scientifiche finora impensabili”, sottolinea Pietrantonio.

Tutti i trattamenti sono stati altamente ben tollerati e non hanno causato ritardi nell’esecuzione dell’intervento chirurgico curativo.

Come capire quali pazienti risponderanno al nuovo approccio

Non solo. Grazie alla collaborazione strategica con Human Technopole e ai laboratori dell’Istituto Tumori di Milano, i ricercatori sono riusciti a identificare, da una singola ‘fetta’ della biopsia iniziale, le firme trascrizionali in grado di predire con precisione quali pazienti risponderanno al trattamento.

Il monitoraggio del Dna tumorale circolante tramite biopsia liquida prima e dopo l’intervento ha confermato che l’azzeramento di questo valore si traduce in una risposta clinica completa e nell’assenza di recidive a distanza. Cosa che evita ai pazienti cicli di chemioterapia post-operatoria più pesanti.

“I dati della prima fase ci hanno spinto ad avviare la seconda parte dello studio Unicorn, estendendo il trattamento preoperatorio a due mesi”. L’ipotesi, infatti, è che “in una quota di pazienti che ottengono la risposta completa si possa un giorno arrivare a evitare del tutto la chirurgia, sostituendola con un monitoraggio intensivo. In parallelo, è in partenza uno studio clinico di Fase 3 che punta a fare di questa combinazione un nuovo standard di cura internazionale”, chiosa lo specialista, autore senior del lavoro insieme al primo autore Filippo Ghelardi.