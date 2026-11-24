Per la prima volta in Italia è stato individuata in un bambino alla nascita la leucodistrofia metacromatica, una grave malattia genetica neurodegenerativa, prima che si sviluppasse alcun sintomo. La diagnosi precoce ha permesso di intervenire con la terapia genica nel momento in cui può offrire i maggiori benefici. Il risultato arriva dal progetto pilota di screening neonatale avviato in Lombardia nel giugno 2024, promosso e finanziato da Fondazione Telethon e coordinato dall’Asst Fatebenefratelli Sacco – Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Il bambino è stato trattato all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Il progetto lombardo per la leucodistrofia

Dal giugno 2024 il progetto ha coinvolto oltre 60mila neonati, con l’adesione di 40 punti nascita sui 49 presenti in Lombardia. La terapia genica sviluppata all’SR-Tiget di Milano, con il sostegno dei donatori di Fondazione Telethon e distribuita da Orchard Therapeutics, può cambiare il decorso della patologia se somministrata prima che compaiano i primi segni neurologici.

Accesso allo screening ancora disomogeneo

“Questo bambino ha avuto una possibilità che fino a pochi anni fa non esisteva: la diagnosi prima che la malattia si manifestasse e la terapia quando può ancora cambiarne il corso”, dichiara Ilaria Villa, direttrice generale di Fondazione Telethon. Ma l’accesso allo screening resta disomogeneo sul territorio nazionale: “Oggi però le possibilità di un neonato dipendono ancora dalla Regione in cui nasce, e questo non è accettabile quando esiste una terapia nata dalla ricerca italiana e resa possibile dalla generosità dei donatori”.

Proprio per superare queste differenze, la Lombardia ha deciso di rendere strutturale il programma. La Giunta regionale ha approvato una delibera che, dal primo gennaio 2027, estenderà lo screening neonatale per la leucodistrofia metacromatica a tutti i punti nascita della Regione, con una durata iniziale di due anni e un finanziamento di 1,24 milioni di euro l’anno per il 2027 e il 2028.

“La diagnosi precoce può davvero cambiare la storia della malattia e la vita di un bambino e della sua famiglia”, afferma l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Per Cristina Cereda, direttrice della struttura di Screening neonatale, genomica funzionale e malattie rare del Buzzi e coordinatrice dello studio, il primo caso conferma che “algoritmo è affidabile e che la rete è pronta”.

Estendere lo screening a livello nazionale

La sfida ora è estendere lo screening a tutto il Paese. La legge di bilancio 2026 ha previsto il finanziamento degli accertamenti per la diagnosi precoce della patologia nell’ambito dello screening neonatale per le malattie rare, grazie a un emendamento della senatrice Elena Murelli. “Oggi un bambino ha questa possibilità solo se nasce in una Regione che offre lo screening. È una disuguaglianza inaccettabile”, sottolinea Alessandro Aiuti, professore dell’SR-Tiget. L’obiettivo è rendere il test disponibile a tutti i neonati, indipendentemente dal luogo di nascita.