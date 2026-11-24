Home > Salute > Ricerca > La superintelligenza sta arrivando, ma siamo davvero pronti?

“Il rischio più sottovalutato non è che l’intelligenza artificiale diventi più intelligente dell’essere umano”. L’alert di Wang e l’analisi di Branda

“Superintelligence is Arriving”. Parola di Alexandr Wang, fondatore di Scale AI e oggi Chief AI Officer di Meta, alla guida dei Meta Superintelligence Labs. La sua riflessione, che suona come una profezia, solleva interrogativi che riguardano non soltanto il futuro dell’intelligenza artificiale, “ma il significato stesso di intelligenza, conoscenza scientifica e responsabilità umana”, sottolinea a LaPresse Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai).

Wang individua nella recente proposta di dimostrazione dell’ipotesi di Riemann, sviluppata dal matematico Levent Alpöge con il contributo di Claude, un possibile punto di svolta: l’emergere di sistemi artificiali capaci di contribuire alla soluzione di problemi che hanno resistito per generazioni ai migliori matematici.

“Si tratta di un risultato potenzialmente straordinario, ancora in attesa di un pieno riconoscimento da parte della comunità matematica. Ed è proprio qui che, a mio avviso, emerge la questione più interessante: stiamo assistendo soltanto a un’accelerazione senza precedenti delle capacità computazionali, oppure a una trasformazione radicale del modo in cui l’umanità produce, verifica e utilizza la conoscenza?”, si e ci chiede Brada.

Dai problemi alla scienza

Come ricercatore “ritengo fondamentale distinguere la capacità di risolvere problemi complessi da quella di produrre conoscenza scientificamente affidabile. In matematica una dimostrazione può essere sottoposta a verifica formale attraverso regole logiche rigorose, anche quando la sua struttura rimane estremamente difficile da interpretare. Nelle scienze empiriche, invece, la correttezza computazionale rappresenta soltanto una componente di un processo molto più articolato, nel quale assumono un ruolo essenziale la qualità dei dati, l’identificabilità dei parametri, la validità delle assunzioni, il controllo dei fattori confondenti, la riproducibilità e la verifica sperimentale”.

“Un modello può individuare associazioni statistiche straordinariamente complesse senza identificare i meccanismi causali sottostanti; può raggiungere prestazioni eccellenti in condizioni controllate e perdere affidabilità quando viene applicato a popolazioni differenti. La capacità predittiva, per quanto elevata, non garantisce automaticamente né comprensione scientifica né utilità decisionale”, spiega Branda.

Per questa ragione “trovo affascinante ma scientificamente discutibile uno dei passaggi centrali del ragionamento di Wang: l’idea che, una volta dimostrata la capacità dell’AI di affrontare problemi matematici di difficoltà eccezionale, gli ostacoli rimanenti nelle altre discipline siano prevalentemente riconducibili a conoscenze specialistiche, infrastrutture ed esecuzione pratica. La complessità della ricerca scientifica non può essere rappresentata attraverso un’unica scala di difficoltà intellettuale. Dimostrare un teorema, identificare una nuova molecola terapeutica, o prevedere l’evoluzione di un’epidemia richiedono forme differenti di ragionamento e, soprattutto, modalità diverse di confronto con la realtà”.

Un sistema capace di produrre una dimostrazione matematica non è necessariamente in grado di distinguere una correlazione da una relazione causale, progettare un esperimento informativo o riconoscere autonomamente tutti i limiti dei dati sui quali costruisce le proprie conclusioni.

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale

Questo non ridimensiona la portata della trasformazione in corso, avverte lo scienziato. “L’aspetto più rivoluzionario dell’intelligenza artificiale risiede nella progressiva integrazione tra ragionamento, apprendimento, autonomia operativa e capacità di interagire con strumenti e ambienti esterni. L’evoluzione verso sistemi agentici potrebbe modificare profondamente la ricerca, consentendo di formulare ipotesi, interrogare grandi quantità di dati, sviluppare modelli, progettare esperimenti e aggiornare le conclusioni attraverso cicli iterativi sempre più automatizzati. In medicina e nella sanità pubblica, questo potrebbe tradursi nella capacità di integrare informazioni genomiche, cliniche, epidemiologiche e ambientali, identificando relazioni difficilmente riconoscibili mediante approcci tradizionali”.

Proprio l’aumento dell’autonomia “rende indispensabile ripensare i criteri con cui valutiamo questi sistemi. Dovremo misurare anche la calibrazione dell’incertezza, la robustezza ai cambiamenti di distribuzione, la validità delle inferenze causali, la tracciabilità dei processi decisionali e l‘affidabilità dei risultati lungo intere sequenze di operazioni autonome”.

Troppo veloce per una verifica?

Il rischio più sottovalutato non è che “l‘intelligenza artificiale diventi più intelligente dell’essere umano, ma che la velocità con cui produce nuove conoscenze superi la capacità delle nostre istituzioni scientifiche di verificarle, comprenderle e tradurle responsabilmente in decisioni. Potremmo trovarci di fronte a un crescente divario tra capacità di scoperta e capacità di validazione”, avverte Branda.

“Condivido profondamente la preoccupazione conclusiva di Wang, quando mette in discussione l’idea che il progresso verso la superintelligenza debba necessariamente tradursi in un progressivo trasferimento del controllo dalle persone alle macchine. L’intelligenza artificiale dovrebbe ampliare la capacità umana di comprendere e intervenire sulla realtà, non rendere l’essere umano un semplice destinatario di decisioni elaborate da sistemi che non è più in grado di valutare criticamente”, ammonisce l’esperto.

“Non sappiamo se la superintelligenza arriverà entro un anno, come suggerisce l’urgenza della riflessione di Wang, o se il suo sviluppo seguirà traiettorie meno lineari e più difficili da prevedere. Ciò che possiamo osservare è una rapida evoluzione delle capacità dei sistemi artificiali, accompagnata dalla necessità di aggiornare i nostri strumenti di valutazione e i nostri modelli di governance. La questione, quindi, non dovrebbe essere soltanto quanto diventeranno intelligenti le macchine, ma se sapremo sviluppare con la stessa rapidità,la maturità scientifica e istituzionale necessaria a utilizzarle responsabilmente”, avverte Branda.

“La superintelligenza, se arriverà, rappresenterà un traguardo tecnologico straordinario. Fare in modo che diventi anche un progresso per l’umanità sarà una nostra responsabilità”, chiosa.