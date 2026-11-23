Dopo il ‘disco verde’ in Europa e l’accelerazione di Regione Lombardia, si moltiplicano le richieste dei pazienti italiani di accedere alla terapia con daraxonrasib, il nuovo farmaco della speranza contro il tumore al pancreas metastatico prodotto dalla biotech Revolution Medicine. Intanto la ricerca non si ferma e, soprattutto, arrivano buone notizie: in uno studio clinico di fase I/II la combinazione del medicinale con la chemio ha determinato una significativa riduzione della massa tumorale in pazienti affetti da tumore al pancreas con metastasi in altre parti del corpo. I ricercatori – dati alla mano – invitano alla cautela senza rinunciare all’ottimismo.

Come ha spiegato a LaPresse Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia Medica all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ci sono ancora molte cose che gli oncologi non sanno ancora su questo medicinale che “per la prima volta, va a bloccare la primula rossa di tutti gli oncogeni”. Ma i dati stanno arrivando. Nei giorni scorsi, in occasione del 38° simposio EORTC-NCI-AACR su “Molecular Targets and Cancer Therapeutics” a Barcellona (Spagna), sono stati illustrati i primi risultati dello studio RMC-GI-102. Ebbene, la combo non solo ha ridotto i tumori, ma ha anche favorito un controllo prolungato della malattia in pazienti che non erano stati sottoposti ad alcun trattamento per la patologia metastatica.

La sfida: ‘spegnere’ l’interruttore del tumore al pancreas

“Il tumore al pancreas rimane una delle neoplasie più difficili da trattare, soprattutto perché, al momento della diagnosi, in oltre la metà dei pazienti la malattia si è già diffusa ad altri organi”, ha sottolineato Wungki Park, oncologo medico specializzato in patologie gastrointestinali presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York (Usa).

“Sono necessari trattamenti efficaci, capaci di indurre risposte marcate e di prolungare il controllo della malattia, per contrastare una patologia così aggressiva e devastante. Per la maggior parte dei pazienti con tumore al pancreas metastatico non precedentemente trattati, la chemioterapia costituisce ancora il pilastro della terapia. Ma sebbene sia in grado di ridurre, seppur in misura modesta, la massa tumorale e di offrire benefici ad alcuni, il cancro sviluppa spesso resistenza, riprendendo a crescere“.

E i numeri sono drammatici. La maggior parte dei pazienti con tumore al pancreas metastatico trattati con la chemioterapia standard, ha un’aspettativa di vita compresa tra gli otto e gli undici mesi e solo il 3% è ancora in vita a cinque anni dalla diagnosi. Una riduzione della massa tumorale si osserva soltanto nel 23-42% dei pazienti sottoposti a chemio e, nella maggior parte dei casi, il tumore ricomincia a crescere dopo cinque-sei mesi.

Che cosa succede con il nuovo farmaco contro il tumore al pancreas

“Ciò che appare particolarmente incoraggiante in questi nuovi risultati è che stiamo riscontrando non solo una maggiore percentuale di risposte al trattamento, ma anche risposte più marcate e un controllo della malattia che dura quasi il doppio. Un dato che, in prospettiva, potrebbe tradursi in una sopravvivenza più lunga”, ha affermato l’oncologo.

Si tratta davvero di una corsa contro il tempo: al 28 settembre scorso 61 pazienti erano stati sottoposti alla combinazione farmacologica. Il follow-up mediano è stato di 18,3 mesi, con un intervallo compreso tra 13,1 e 23,7 mesi. I tumori si sono ridotti o sono scomparsi nel 60,7% dei pazienti (tasso di risposta obiettiva). In questo numero sono incluse anche le risposte complete, registrate nell’8,2% dei casi: i tumori non erano più rilevabili. Inoltre nel 90,2% dei pazienti la crescita tumorale si è arrestata (quello che gli oncologi definiscono tasso di controllo della malattia, ndr). Il tempo trascorso prima che i tumori riapparendo o riprendessero a crescere è stato in media di 12,8 mesi (sopravvivenza mediana libera da progressione).

Park appare ottimista: “Si tratta di un progresso potenzialmente rivoluzionario nel trattamento di prima linea per i pazienti affetti da tumore al pancreas metastatico, che supera già i limiti superiori della sopravvivenza globale storicamente osservata – pari a 8,5-11,1 mesi – con la chemioterapia convenzionale”.

La mutazione del gene Ras nel tumore al pancreas

Ma come agisce il nuovo farmaco contro il tumore al pancreas? Oltre il 90% di queste neoplasie presenta una mutazione nel gene Ras, che ne stimola la crescita. La proteina Ras, in pratica, agisce come un interruttore molecolare che indica alle cellule quando crescere. Nel caso cancro al pancreas, questo interruttore rimane bloccato in posizione ‘accesa’, inviando segnali continui che spingono le cellule tumorali a dividersi e proliferare. Per questo motivo la mutazione Ras rappresenta un bersaglio cruciale per nuove terapie.

Daraxonrasib è stato progettato proprio per bloccare la proteina Ras nella sua forma attiva e interferire con i segnali da cui le cellule del tumore al pancreas dipendono per sopravvivere.

I dettagli della nuova ricerca

I pazienti coinvolti nello studio hanno ricevuto 200 mg di daraxonrasib per via orale una volta al giorno, insieme a due farmaci chemioterapici – gemcitabina e nab-paclitaxel – somministrati per via endovenosa nei giorni 1 e 15 di ogni ciclo di trattamento. La gemcitabina è stata somministrata alla dose di 1.000 milligrammi per metro quadrato di superficie corporea (1.000 mg/m²), mentre il nab-paclitaxel alla dose di 125 mg/m².

“Combinando daraxonrasib con la chemioterapia osserviamo risposte tumorali particolarmente marcate in una quota significativa di pazienti, associate a un controllo duraturo della malattia e a una sopravvivenza mediana libera da progressione superiore a un anno”, ha dichiarato il dottor Park.

E gli effetti avversi? I più comuni hanno incluso eruzioni cutanee, diarrea, affaticamento e manifestazioni tipicamente associate alla chemio, come la citopenia (una riduzione di alcune cellule ematiche). L’interruzione del trattamento a causa di effetti collaterali correlati al daraxonrasib è comunque poco frequente (nel 5% dei pazienti).

Il bilancio dello scienziato

“Questi risultati, basati su dati più consolidati, sono particolarmente incoraggianti: osserviamo infatti non solo una riduzione sostanziale della massa tumorale – che in alcuni casi ha portato a una risposta completa – ma anche un controllo duraturo della malattia. La sopravvivenza mediana libera da progressione supera l’anno, quasi raddoppiando quanto storicamente riscontrato con la chemioterapia standard. È inoltre significativo il tasso di sopravvivenza globale a 12 mesi, pari al 76,6%, che conferma ulteriormente il beneficio clinico prolungato. Nel loro insieme, questi risultati rappresentano un progresso potenzialmente rivoluzionario nel nostro impegno” contro il tumore al pancreas metastatico.

Tra cautele e speranza

Lo stesso esperto invita alla prudenza. “Si tratta di uno studio in fase iniziale e i risultati devono essere interpretati con cautela, poiché i pazienti non sono stati confrontati con altri che hanno ricevuto solo chemioterapia. Il passo successivo consiste nel verificare se questi promettenti risultati preliminari si traducano in esiti migliori all’interno di un ampio studio clinico randomizzato. È proprio questo l’obiettivo dello studio globale di fase III RASolute-303, che sta valutando daraxonrasib, sia come monoterapia che in combinazione con gemcitabina e nab-paclitaxel, rispetto alla sola chemioterapia”.

Park è il ricercatore principale dello studio RASolute-303 e la sua visione è stata condivisa dalla professoressa Elena Garralda, presidente del simposio EORTC-NCI-AACR (ENA) e co-direttrice del programma di ricerca clinica presso il Vall d’Hebron Institute of Oncology. “Il tumore al pancreas è una delle neoplasie più difficili da trattare con successo, in particolare quando ha iniziato a diffondersi in altre parti dell’organismo. Questi risultati sono estremamente incoraggianti, poiché dimostrano che il trattamento combinato potrebbe migliorare in modo significativo la sopravvivenza globale dei pazienti, oltre a prolungare l’intervallo di tempo prima che il tumore riprenda a crescere”, chiosa Garralda.