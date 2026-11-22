La lettura è associata a una migliore salute mentale, a una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. L’analisi dei ricercatori

Libri elisir di salute. Lo sapevate? Che si preferisca un classico di Jane Austen o una graphic novel, ormai la scienza non ha dubbi: la lettura è associata a una migliore salute mentale, a una maggiore empatia e a un minor rischio di demenza. Ma tutto questo a patto che si legga per diletto, non per studio o per lavoro. La buona notizia per gli appassionati di libri e fumetti arriva da un team di ricercatori dell’Università di Cambridge, che sta collaborando con The Queen’s Reading Room – organizzazione benefica britannica – proprio per sensibilizzare persone di ogni età su questi benefici.

La gamma di benefici per gli appassionati

Barbara Sahakian e Christelle Langley, ricercatrici in psichiatria presso l’Università di Cambridge, hanno iniziato a esplorare l’argomento durante la stesura del loro libro, ‘Brain Boost: Healthy Habits for a Happier Life’. Così hanno scoperto che la lettura per diletto è collegata a una gamma sorprendentemente ampia di benefici, anche se gli studi in materia sono ancora piuttosto limitati.

In un lavoro su ‘Psychological Medicine’, Sahakian e Langley, insieme a Vicki Perrin, Ceo di The Queen’s Reading Room hanno analizzato le prove scientifiche disponibili. I risultati suggeriscono che il formato o il genere di lettura scelto contano meno del piacere che se ne trae.

Le favole della buona notte

Ma non è tutto: la lettura condivisa – all’interno di un gruppo ad hoc, ma anche in casa, come succede con le storie della buona notte – sembra offrire ulteriori vantaggi. “La lettura è un ottimo modo per sostenere la salute del nostro cervello, sviluppare importanti capacità cognitive e migliorare il nostro benessere. È un’abitudine che dovremmo incoraggiare fin dalla tenera età, viste le crescenti prove dei suoi benefici, in particolare per i bambini. Ma non è mai troppo tardi per iniziare: la lettura può apportare vantaggi lungo tutto l’arco della vita, fino all’età avanzata”, assicura Barbara Sahakian.

I benefici della lettura Photo by: Juliane Sonntag/picture-alliance/dpa/AP Images

Eppure alcune indagini indicano che i tassi di lettura tra bambini e adolescenti ormai abbiano raggiunto i livelli più bassi mai registrati, in particolare fra gli adolescenti.

Chi inizia a leggere presto però, mostra un rendimento scolastico superiore, presenta meno problemi di salute mentale ed è più propenso a sviluppare abitudini quotidiane più sane; in particolare, i giovani tendono a dormire di più e a trascorrere meno tempo davanti agli schermi.

Langley non ha dubbi: “Dovremmo fare tutto il possibile per avvicinare bambini e ragazzi ai libri. L’importante è trovare qualcosa che li appassioni davvero e usarlo come punto di partenza. Anche i fumetti e le graphic novel possono rappresentare un ottimo approccio, poiché risultano spesso meno ‘minacciosi’ e, forse, meno noiosi dei romanzi tradizionali”.

Bastano cinque minuti di lettura per ridurre lo stress

I benefici della lettura non svaniscono con l’infanzia. Tra gli adulti, questa abitudine è associata a un maggiore benessere emotivo, a un più profondo rilassamento e a una riduzione dello stress. I lettori, inoltre, tendono a mostrare una maggiore empatia, una comprensione più profonda del prossimo e una maggiore apertura verso punti di vista differenti dai propri.

Per molte persone, infatti, i libri rappresentano un modo particolarmente efficace per staccare la spina. La lettura è il metodo più diffuso per alleviare lo stress: quasi quattro adulti su dieci (il 38%) la indicano come l’attività preferita per rilassarsi.

Ma quanto tempo serve?

La buona notizia per chi non si è mai dedicato a questo passatempo è che non servono maratone sui libri. Uno studio di neuroscienze, commissionato nel 2024 da “The Queen’s Reading Room”, ha rilevato che dedicare anche solo cinque minuti alla lettura può ridurre lo stress fino al 20%. La ricerca ha inoltre evidenziato miglioramenti nella concentrazione e nelle capacità di risoluzione dei problemi, oltre a una riduzione del senso di solitudine.

Non solo, stando a un sondaggio infatti la lettura aiuta il 35% delle persone a trovare conforto, più di un bicchiere di vino (31%) o di un bagno caldo (10%).

Non è mai troppo tardi per iniziare a leggere

I benefici si dilatano nel corso della vita. Uno studio ha seguito quasi 5.500 persone over 55 anni per un periodo di cinque anni. I partecipanti che si dedicavano regolarmente ad attività come la lettura presentavano una probabilità significativamente inferiore di sviluppare un deterioramento cognitivo.

Un’altra ricerca ha evidenziato un’associazione ancora più sorprendente: le persone che leggevano giornali, riviste e libri avevano un rischio di Alzheimer inferiore del 33%.