Torna a Roma ‘La Bussola della Scienza. Orientarsi fra (falsi) miti e post-verità’: i temi al centro del dialogo tra esperti e istituzioni

Avete mai la sensazione che il mondo abbia perso la bussola? “La fiducia nella scienza non può essere data per acquisita, né può essere costruita soltanto attraverso la trasmissione di informazioni corrette. Richiede ascolto, confronto e una responsabilità condivisa tra comunità scientifica, istituzioni, media e società”, sottolinea Ilaria Donatio, direttrice di Healthcare Policy. Si parlerà proprio di scienza, fiducia, informazione e innovazione il 24 novembre a Roma, presso l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, nella seconda edizione dell’evento “La Bussola della Scienza. Orientarsi fra (falsi) miti e post-verità”, promosso da Healthcare Policy e dedicato alle politiche della salute.

Un’iniziativa supportata da Multiversity e Nestlé che analizzerà non soltanto la disinformazione che incombe sulla comunicazione scientifica rigorosa e responsabile, ma anche il valore della scienza e dell’innovazione come fattori di crescita, competitività e sviluppo del Paese. “Con La Bussola della Scienza, Healthcare Policy vuole contribuire a creare occasioni di dialogo tra mondi che troppo spesso si confrontano soltanto al proprio interno”, afferma Ilaria Donatio. “È proprio questo lo spirito dell’iniziativa: mettere in relazione prospettive diverse per comprendere come rendere la conoscenza scientifica più accessibile, riconosciuta e presente nelle scelte quotidiane dei cittadini”.

Il programma della Bussola della Scienza

Ad aprire i lavori sarà il dialogo “A tu per tu con la scienza” tra Massimo Ciccozzi, professore di Epidemiologia e Statistica sanitaria all’Università Campus Bio-Medico di Roma, e Giuseppe Novelli, professore di Genetica medica all’Università di Roma Tor Vergata, dedicato al rapporto tra progresso scientifico, prevenzione, innovazione e fiducia dei cittadini.

Seguirà la sessione “Dal valore della scienza al valore per il Paese”, con Ylenia Zambito, senatrice e componente della Commissione Affari sociali; Sergio Strozzi, capo Ufficio Promozione delle filiere industriali innovative e start-up del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; e Giulia Pastorella, deputata e componente della Commissione Trasporti, Poste e telecomunicazioni. Il confronto approfondirà il contributo della ricerca e dell’innovazione alla crescita del Paese, dalla valorizzazione dei talenti alla competitività della filiera, e alla dimensione internazionale.

Il dialogo “In scienza e coscienza” con monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, offrirà una riflessione sulle implicazioni etiche del progresso scientifico, sul rapporto tra conoscenza e responsabilità e sulle sfide poste da AI e nuove tecnologie.

La sessione “Una nuova comunicazione” vedrà gli interventi di Ramona Politanò, Employee Health Manager di Nestlé Group Italy; Vilberto Stocchi, rettore dell’Università Telematica San Raffaele Roma; Margherita Lopes, capo redattrice Salute di LaPresse; e Gian Antonio Girelli, deputato e componente della Commissione Affari sociali. Al centro, il ruolo delle università, dei media, delle istituzioni e dei luoghi di lavoro nella diffusione della cultura scientifica, nella promozione della prevenzione e nella costruzione di un rapporto di fiducia con i cittadini.

A concludere la giornata, il dialogo con Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive all’Università di Roma Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità.