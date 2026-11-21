Le radiazioni cosmiche possono modificare le cellule immunitarie del cervello, ma senza provocare, almeno nel breve periodo, alterazioni cognitive o comportamentali misurabili. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Rochester, pubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’, che ha analizzato gli effetti dell’esposizione a radiazioni cosmiche simulate su quasi 16mila microglia, le cellule immunitarie del sistema nervoso centrale, prelevate da topi maschi e femmine.

I rischi dell’esposizione alle radiazioni cosmiche

La ricerca punta a comprendere meglio i rischi a cui potrebbero andare incontro gli astronauti durante le missioni nello spazio profondo, sulla Luna e, in prospettiva, su Marte. Al di fuori dell’atmosfera terrestre e della protezione offerta dal campo magnetico del pianeta, infatti, gli equipaggi sono esposti ai raggi cosmici galattici, particelle ad alta energia che possono danneggiare anche i sistemi elettronici dei veicoli spaziali.

“Sappiamo che i cambiamenti cognitivi dovuti all’esposizione alle radiazioni nello spazio rappresentano un rischio concreto”, spiega M. Kerry O’Banion, professore di Neuroscienze e ricercatore del Del Monte Institute for Neuroscience, che studia gli effetti delle radiazioni spaziali da oltre 15 anni. “È importante capire come vengono modificate le cellule cerebrali. Identificare i meccanismi coinvolti e il modo in cui vengono alterati potrebbe aiutare a sviluppare contromisure per proteggere gli astronauti o ridurre la loro esposizione alle radiazioni spaziali”.

Le differenze tra maschi e femmine

Gli esperimenti sono stati condotti presso il Nasa Space Radiation Laboratory del Brookhaven National Laboratory, a Long Island, utilizzando acceleratori di particelle per riprodurre le radiazioni cosmiche galattiche. Il gruppo di ricerca, guidato dal dottorando in Neuroscienze Mark Osabutey, ha utilizzato il sequenziamento dell’Rna a singola cellula per esaminare quasi 16mila microglia di topi maschi e femmine esposti alle radiazioni.

I risultati mostrano risposte differenti nei due sessi. Nei maschi le modifiche riguardano soprattutto i meccanismi di adattamento allo stress cellulare e il metabolismo. Nelle femmine, invece, le microglia presentano una riduzione più ampia delle vie di segnalazione immunitaria. Non è ancora chiaro se queste trasformazioni siano protettive, dannose o temporanee.

“Sorprendentemente, nonostante i chiari cambiamenti a livello molecolare, non abbiamo riscontrato un’attivazione infiammatoria diffusa né un deterioramento comportamentale misurabile associato alle radiazioni nel momento in cui abbiamo effettuato le analisi”, sottolinea Osabutey. Una risposta molecolare, dunque, potrebbe precedere un eventuale danno funzionale oppure non essere necessariamente collegata a un’alterazione rilevabile delle funzioni cerebrali.

I ricercatori hanno individuato anche un cambiamento comune nei due sessi: l’aumento della proteina FKBP5 in due aree del cervello, la corteccia e il giro dentato. Questa proteina è coinvolta nella regolazione delle risposte cellulari allo stress.

“Dobbiamo ora capire se FKBP5 svolga un ruolo protettivo o dannoso e in che modo le diverse esposizioni alle radiazioni e gli altri fattori di stress legati ai voli spaziali influenzino la salute cerebrale nel lungo periodo”, aggiunge Osabutey. I risultati, secondo il ricercatore, evidenziano inoltre l’importanza di considerare il sesso biologico nella valutazione dei rischi neurologici associati ai viaggi spaziali e nell’individuazione di possibili strategie di protezione.

Gli effetti a lungo termine ancora da chiarire

Lo studio non ha rilevato alterazioni cognitive o comportamentali nel breve periodo, ma non permette ancora di escludere conseguenze successive. Saranno necessari ulteriori esperimenti, con osservazioni in momenti diversi e in altri modelli sperimentali, per comprendere la portata dei cambiamenti individuati.

La questione è particolarmente rilevante anche alla luce delle precedenti ricerche dello stesso gruppo, che avevano mostrato come l’esposizione alle radiazioni cosmiche possa accelerare la comparsa di alterazioni associate alla malattia di Alzheimer. “Saranno necessari ulteriori studi, che esaminino altri momenti temporali e gli effetti in altri sistemi sperimentali, per approfondire la questione”, conclude O’Banion.