Sono più ‘smart’ e rapidi di pensiero, ma spesso fanno i conti con ansia e depressione (44%), dfficoltà a controllare la rabbia e gli impulsi (31%) ma anche nelle relazioni. E il 12% presenta indicatori di rischio autolesivo. La ‘fotografia’ degli adolescenti nativi digitali che emerge dal progetto ‘A new mind’ evidenzia come social e schermi abbiano ormai modificato non solo le capacità cognitive dei giovanissimi, ma anche la loro sensibilità emotiva.

La nuova mente degli adolescenti

A colpire anche i dati sul ritiro relazionale (24%) e sugli indicatori di rischio autolesivo (12%). Il progetto, nato come sequel del programma #withyou (la Psicologia con te), avviato nel 2022, ha già coinvolto 5.127 persone, tra bambini, adolescenti e famiglie, con attività di prevenzione, valutazione e sostegno psicologico. Promosso dall’Unità Operativa di Psicologia Clinica di Fondazione Policlinico Gemelli diretta dalla professoressa Daniela Chieffo, (con il sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo), ‘A new mind’ è stato presentato oggi a Roma alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci.

“Sappiamo che per molti giovani questa fase della vita può essere segnata da fragilità, ansia, isolamento, problemi relazionali. I disturbi mentali spesso iniziano a manifestarsi proprio durante l’adolescenza, se non adeguatamente riconosciuti e trattati persistono poi nell’età adulta”, ha detto Schillaci. “Noi adulti non possiamo voltarci dall’altra parte: dobbiamo vigilare, essere presenti trovare punti di riferimento e essere noi stessi punti di riferimento per i più giovani”, ha aggiunto il ministro.

Il ministro Orazio Schillaci al Policlinico Gemelli

Social e divieti, la raccomandazione del ministro

“Come sapete, c’è un dibattito in corso anche sull’uso dei social. Io credo che andrebbero usati il più tardi possibile: dovremmo dare meno accesso ai telefonini ai nostri figli e magari più accesso allo sport e alle attività di aggregazione, che promuovono rispetto reciproco e senso di appartenenza”, ha scandito poi il ministro della Salute.

L’avvento dell’era digitale ha cambiato profondamente le regole del gioco

Come spiega Daniela Chieffo, associata di Psicologia Generale all’Università Cattolica, siamo di fronte a una nuova generazione di adolescenti, in cui “capacità intellettive importanti e digitali possono coesistere con specifiche fragilità cognitive ed emotive. Dobbiamo rivedere il concetto tradizionale di “intelligenza” e di identità, prendendo in considerazione non solo le capacità cognitive globali, ma anche le competenze emotive, la capacità di adattamento e le vulnerabilità individuali”.

Il gap cerebrale ed emotivo dei giovanissimi plusdotati

Una complessità che è emersa anche dallo studio dei ragazzi plusdotati. In un campione clinico di bambini e adolescenti con alto funzionamento intellettivo, oltre 9 su 10 presentavano differenze rilevanti tra le singole abilità cognitive: da una parte una capacità di ragionamento particolarmente sviluppate, dall’altra prestazioni relativamente inferiori nella memoria di lavoro e nella velocità di elaborazione.

Inoltre il 37,5% del campione aveva problematiche emotive “invisibili”, con tendenza all’isolamento sociale clinicamente significative. “Questo progetto nasce proprio dall’esigenza di comprendere meglio le nuove generazioni e le loro complessità, che scaturiscono da una grande familiarità con il mondo digitale, da modalità sempre più articolate nel vivere emozioni e relazioni e da un pensiero veloce”, chiarisce Chieffo.

Siamo ormai davanti a nuove forme di intelligenza, all’interno delle quali le profilazioni psicologiche hanno evidenziato una significativa presenza di difficoltà emotive e comportamentali in età evolutiva. In particolare, il 59% dei bambini e ragazzi valutati presenta punteggi clinicamente significativi nell’area dei problemi internalizzanti, come ansia, tristezza e ritiro sociale, mentre il 27% mostra un aumento complessivo delle difficoltà emotive e comportamentali.

Le fragilità degli adolescenti

Tra le aree maggiormente compromesse emergono ansia e depressione (44%), ritiro e sintomi depressivi (24%) e problemi del pensiero (21%). Anche le valutazioni psicologiche degli adolescenti, confermano la rilevanza del disagio psicologico, in particolare a livello di ansia (41%), depressione (36%), rabbia (32%) e problematiche familiari (27%) con conflitti persistenti, spesso caratterizzati da una grave difficoltà di sintonizzazione e comunicazione.

“Questi risultati sottolineano l’importanza e l’urgenza di individuare precocemente i segnali di sofferenza psicologica”, afferma Chieffo. Difficoltà nella regolazione emotiva, insicurezza, isolamento e bisogno di accettazione possono influenzare il benessere individuale e la qualità delle relazioni, rappresentando, in determinate condizioni, possibili fattori di vulnerabilità rispetto allo sviluppo di modalità relazionali disfunzionali e comportamenti di dipendenza, anche affettiva o digitale. “L’identificazione tempestiva di questi segnali consente di mettere in atto interventi preventivi mirati, prima che le difficoltà possano consolidarsi”.

Il videopodcast ‘Manuale emotivo’

Si tratta dei tempi al centro del videopodcast “Manuale Emotivo”, di e con Caterina Balivo e la professoressa Daniela Chieffo. “Una nuova serie che punta ad aiutare i genitori e i figli in quella fase preadolescenziale che è davvero molto complicata. Il primo tema è dedicato all’autostima, poi parleremo dei social: in tutto sei puntate, buon ascolto”, dice a LaSalute di LaPresse Caterina Balivo.

“L’intelligenza emotiva e cognitiva dei piccoli e dei nativi digitali non è più debole rispetto al passato; hanno molta più consapevolezza della sofferenza. Ma dobbiamo riconoscere precocemente i profili a rischio, anche rispetto a forme future di dipendenze e psicopatologia”, esorta infine la specialista. Ecco anche perché accendere i riflettori su questi nuovi bisogni è fondamentale.