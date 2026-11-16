Home > Salute > Ricerca > Sindrome di Tourette, studio svela perché i tic sono più gravi

All’origine di una maggior gravità dei tic motori e vocali caratteristici della sindrome di Tourette ci sarebbe un’alterazione dell’attenuazione sensoriale, un meccanismo che aiuta il nostro cervello a ridurre le sensazioni prodotte dalle proprie azioni. Lo ha scoperto uno studio italiano coordinato da Laura Zapparoli del dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e condotto da Giulia Stanco (Università di Milano-Bicocca) e Angela Marotta (dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell’Università degli Studi di Verona), in collaborazione con il Centro Tourette dell’Irccs Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano, diretto da Mauro Porta.

Che cos’è la sindrome di Tourette

La sindrome di Tourette è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla presenza di tic motori e vocali, spesso preceduti da sensazioni corporee spiacevoli, definite sensazioni premonitrici. Sensazioni che ‘innescano’ il tic. Per comprendere meglio i meccanismi coinvolti, i ricercatori hanno indagato il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni, concentrandosi sull’attenuazione sensoriale.

Il cervello e l’intensità delle azioni

Quando compiamo un movimento, il nostro cervello ne anticipa le conseguenze sensoriali e tende a ridurne l’intensità percepita. L’attenuazione sensoriale ci aiuta così a distinguere gli stimoli prodotti dalle nostre azioni da quelli provenienti dall’ambiente esterno. La ricerca, pubblicata su ‘Movement Disorders’, mostra che, negli adulti con sindrome di Tourette, questo meccanismo è alterato e che questo aspetto è associato alla gravità dei tic.

La ricerca ha coinvolto 30 adulti con sindrome di Tourette e 30 partecipanti sani di controllo, sottoposti a un compito sperimentale di riproduzione della forza, utilizzando un dispositivo sviluppato da Angela Marotta e da Mehran Emadi Andani, nell’ambito delle attività del gruppo di ricerca coordinato da Mirta Fiorio dell’Università degli Studi di Verona.

“Il nostro studio fornisce la prima evidenza comportamentale di una ridotta attenuazione sensoriale nella sindrome di Tourette”, spiegano Giulia Stanco e Angela Marotta, prime autrici della ricerca. I partecipanti dovevano riprodurre una forza applicata al dito indice, direttamente o attraverso un dispositivo meccanico. I risultati sono stati poi messi in relazione con la gravità dei tic, valutata attraverso scale cliniche standardizzate.

Nelle persone sane la forza veniva generalmente sovrastimata quando era riprodotta direttamente con un dito, in linea con il normale fenomeno dell’attenuazione sensoriale. Al contrario, le persone con sindrome di Tourette riproducevano la forza con maggiore accuratezza, indicando una minore attenuazione delle sensazioni generate dalle proprie azioni. La differenza tra i due gruppi però risultava soltanto quando la forza veniva riprodotta direttamente con il dito, mentre non si osservava quando veniva utilizzato il dispositivo meccanico.

Il legame con i sintomi della sindrome di Tourette

Non solo: più l’attenuazione sensoriale era ridotta, maggiore risultava la gravità dei tic. Questa associazione emergeva anche tenendo conto di altri fattori clinici, come l’assunzione di farmaci, la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi e l’intensità delle sensazioni premonitrici. “I risultati contribuiscono a chiarire il ruolo dei processi di integrazione sensomotoria nell’espressione dei tic e suggeriscono che, oltre ai meccanismi di controllo motorio, anche il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni possa essere associato alla gravità dei sintomi”, evidenziano Stanco e Marotta.

“Questa nuova prospettiva contribuisce a una comprensione più approfondita della sindrome di Tourette. Inoltre, apre a nuove direzioni di ricerca che potrebbero, in futuro, contribuire allo sviluppo di approcci terapeutici più mirati”, chiarisce Laura Zapparoli.

La ricerca è stata premiata anche dalla European Society for the Study of Tourette Syndrome: nel giugno 2026, durante il congresso internazionale di Lubiana, Giulia Stanco ha ricevuto il Professor Mary Robertson Award for Research Contribution 2026, conferito in onore della professoressa Mary Robertson con il sostegno di Tourettes Action UK.