La settimana nera della tecnologia e i 3 livelli di fragilità del sistema

Come un ictus: una pioggia di crisi ha colpito la scorsa settimana servizi tech senza i quali ormai il mondo fatica ad andare avanti. Sembra una tempesta perfetta la sequenza di emergenze piovute tra il 5 e il 14 novembre sulle imprese di tecnologia più celebri del pianeta. Fra le dimissioni del numero uno di Nvidia per una spy story sentimentale, i falsi allarmi bomba nelle scuole italiane, Microsoft in down in tutto il mondo e lo stop ai voli aerei negli Stati Uniti, “ciò che è emerso in pochi giorni non è un attacco coordinato, ma la messa a nudo simultanea di tre livelli di fragilità”, dice a LaSalute di LaPresse Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico.

Nel mirino dello scienziato, “la condotta di chi guida l’infrastruttura cognitiva globale, la tenuta dei sistemi che la rendono operativa e la credibilità dei segnali su cui la società fonda le proprie decisioni: si sono rivelati esposti a vulnerabilità che non richiedono necessariamente un avversario unico”. Insomma, in barba alle teorie del complotto all’ombra del Cremlino, per Branda “un ictus non è la morte, ma un evento acuto che rivela una fragilità preesistente”.

Come un ictus per la tecnologia

Gli eventi della settimana nera “non hanno ucciso l’AI né le big tech, ma ci hanno mostrato fragilità cruciali del sistema. La leadership di Nvidia è entrata in crisi nel momento in cui l’industria aveva più bisogno di stabilità politica. L’infrastruttura di Microsoft ha ceduto su un errore di configurazione e il sistema dei segnali pubblici si è mostrato vulnerabile alle minacce via mail”, aggiunge l’esperto, sottolineando che un ictus si cura. “E lo si fa ricostruendo flusso. Ma, soprattutto, impedendo che la stessa occlusione si ripeta”.

La sfera privata dei colossi della tecnologia

“Le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia sono la dimostrazione che la catena di comando dell’AI globale passa attraverso persone la cui sfera privata può diventare un vettore di rischio geopolitico. La relazione con una figura considerata vicina all’intelligence di Pechino, le indagini su possibili trasferimenti di know-how e il coinvolgimento di una società di data center mostrano un problema che non è tecnico ma di governance della prossimità. Nvidia non è un’azienda qualunque, ma un perno geostrategico la cui leadership è, di fatto, un’infrastruttura di sicurezza nazionale. Il fatto che il board abbia scoperto la vulnerabilità solo quando è diventata uno scandalo, segnala che i meccanismi di due diligence sulle persone che controllano l’AI non sono ancora commisurati alla posta in gioco”.

E il blackout di Microsoft 365? “Con oltre 430 milioni di utenti coinvolti e 7,4 milioni di segnalazioni da più di 70 Paesi, sarebbe stato legato a un errore di configurazione durante un potenziamento della rete. La vulnerabilità non sta solo nella possibilità che qualcuno violi il sistema, ma nella concentrazione che rende un singolo fornitore” essenziale per “governi, ospedali e ambasciate. La scala che rende un servizio efficiente è la stessa che moltiplica l’impatto del guasto”.

Il mail bombing e l’effetto di una minaccia

Le migliaia di email che hanno portato all’evacuazione delle scuole in Italia e in altri Paesi europei mostrano inoltre “che la società non ha ancora strumenti condivisi per distinguere un segnale che merita risposta da un segnale che merita verifica. Quando la produzione dell’incertezza diventa tecnologicamente più economica della sua risoluzione, la vulnerabilità non è nella credulità delle vittime, ma nell’asimmetria dei costi tra chi genera il segnale e chi deve gestirlo”.

Tecnologia e crisi: la ricetta per ripartire

Per Branda “il controllo che abbiamo delegato alla tecnologia è fatto di presupposti non verificati, e la settimana nera appena passata li ha resi ben visibili”. Come ripartire, allora? “La condotta dei vertici delle imprese tech si governa con una due diligence rafforzata, obblighi di trasparenza sui conflitti di interesse e meccanismi di segnalazione che non aspettino lo scandalo”.

“L’infrastruttura si governa con ridondanza obbligatoria per i servizi essenziali, test di continuità che simulino il fallimento del fornitore dominante e separazione tra ciò che può dipendere da un unico attore e ciò che non può. Il segnale si governa con soglie decisionali predefinite, canali di allerta indipendenti e una comunicazione pubblica che, dopo un falso allarme, spieghi perché è stato trattato come tale senza ridicolizzarlo”, conclude Branda.