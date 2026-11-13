Pediatria, la storia della specialità italiana parte dal Molise: chi era Francesco Fede

Forse non tutti sanno che le radici della pediatria italiana affondano in Molise. “Ancora oggi è valida la lezione di Francesco Fede, medico molisano che possiamo considerare il padre della pediatria italiana. Nato a Petrella Tifernina nel 1832, Fede 140 anni fa ebbe la cattedra di professore ordinario di Pediatria e direttore della Clinica Pediatrica dell’Università di Napoli”. A ricordare con LaPresse la figura dello specialista, definito “l’apostolo della pediatria”, è il collega Italo Farnetani, professore ordinario di Pediatria della Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche United Campus of Malta, che ne parlerà sabato 14 novembre a Termoli, in occasione del Congresso della Sezione Molise della Società Italiana di Pediatria (Sip).

Chi era Francesco Fede e le sue lezioni per la pediatria moderna

“Francesco Fede, originario di un paese del Molise, raggiunse una fama internazionale: dedicò l’intera esistenza alla promozione dell’insegnamento universitario della pediatria e alla creazione dei primi reparti specialistici e alla formazione clinica. Deputato eletto a Campobasso e Riccia dal 1890 fino alla sua scomparsa nel 1913, mantenne sempre intatto il legame con la propria terra d’origine. Furono molisani i suoi due allievi e più stretti collaboratori: Nicola Fede (anch’egli di Petrella Tifernina) e Giuseppe Antonio Petrone (di Montagano). Tra le altre iniziative, fece riconoscere come monumento nazionale la splendida chiesa romanica di San Giorgio Martire a Petrella Tifernina”, ricorda Italo Farnetani.

Uno specialista con una visione

“Pur essendo stato attivo un secolo e mezzo fa, Fede aveva già immaginato la formazione medica continua: raccomandava infatti l’importanza di formazione e studio per i medici e si batté per l’istituzione di cattedre di Pediatria nelle Università e di congressi per il confronto fra colleghi. Oggi abbiamo Internet e una maggior mobilità, ma resta importante per i ‘dottori dei bambini’ coltivare la formazione e il confronto”, sottolinea Farnetani.

Il pediatra ricorda poi una serie di raffinate ricerche condotte da Francesco Fede e Giuseppe Antonio Petrone, “così innovative da rivoluzionare tutte le conoscenze acquisite in precedenza nel campo dell’ematologia. Già nel 1905 questi studi ottennero un’eco internazionale per l’efficacia nella diagnosi e nella cura delle malattie del sangue nei bambini, in particolare anemia e leucemia. Non solo: nel 1893 Fede fondò una rivista, La Pediatra, ora confluita in Minerva Pediatrica”.

“L’esperto molisano raccomandava ai medici di non fermarsi alle apparenze e alla prima diagnosi, ma di approfondire sempre, convinto che il pediatra dovesse occuparsi di tutto intero l’organismo, nel tempo specialissimo dell’infanzia. Il bambino e l’adolescente hanno infatti diritto a specialisti formati ad hoc. Un insegnamento valido ancora oggi”, chiosa Farnetani.