Gli allarmi bomba e la fragilità di una società che si affida alle macchine

“Nell’era della digitalizzazione un allarme bomba non ha bisogno che l’ordigno esista davvero”. Il ricercatore e la vulnerabilità della società

“C’è qualcosa di profondamente inquietante negli episodi che stanno attraversando l’Italia e l’Europa in questi giorni. Scuole evacuate per ordigni inesistenti, sistemi di refrigerazione manipolati a distanza, servizi essenziali esposti a interventi che non richiedono presenza fisica: situazioni diverse, che pongono la stessa domanda. Che cosa accade a una società quando il suo funzionamento dipende sempre più da informazioni e sistemi di cui non può verificare direttamente l’affidabilità?”. A interrogarsi è Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai), che analizza il fenomeno con LaPresse nel secondo giorno dei falsi allarmi bomba a scuola.

Sicurezza e protezione nella stagione dei falsi allarmi bomba via email

“Per molto tempo la sicurezza è stata pensata come capacità di proteggere qualcosa da un’intrusione: un edificio, un confine, un’infrastruttura. La trasformazione digitale ha spostato il problema dalla distruzione alla perturbazione, dalla forza alla fiducia. Un allarme bomba non ha bisogno che l’ordigno esista davvero: è sufficiente che il rischio sia considerato abbastanza credibile da imporre una risposta. Il sistema di sicurezza deve intervenire proprio perché non può permettersi di ignorare quella possibilità”, aggiunge lo scienziato.

Gli allarmi bomba costano pochissimo, riflette il ricercatore, ma verificarli richiede tempo, personale, risorse e l’interruzione di intere attività. “Più una società è organizzata per rispondere responsabilmente ai pericoli, più può diventare vulnerabile a chi riesce a simularli”.

I frigo e la digitalizzazione

“Il caso dei sistemi di refrigerazione rivela una fragilità diversa. La temperatura di una cella frigorifera sembra appartenere al mondo delle grandezze misurabili e oggettive; ma quando la sua regolazione viene affidata a dispositivi digitali connessi, diventa dipendente dall’integrità del software, dalle autorizzazioni di accesso e dall’affidabilità dei comandi. E oggi la digitalizzazione non si limita a descrivere il mondo, sempre più spesso lo governa”.

E l’intelligenza artificiale (AI)? Per Branda “non esistono elementi sufficienti per attribuirle un ruolo specifico negli episodi recenti, ma il suo sviluppo introduce un cambiamento strutturale nel rapporto tra produzione delle informazioni e capacità umana di verificarle”. L’esperto punta il dito su un paradosso: più aumenta la capacità di produrre informazioni, più diventa oneroso stabilire quali meritino fiducia.

“Il rischio non è soltanto credere a qualcosa di falso, ma arrivare a dubitare sistematicamente anche di ciò che è vero. L’incertezza rischia così di diventare una caratteristica permanente dell’ambiente informativo”. Cosa fare per difendersi dai falsi allarmi bomba e dagli attacchi hacker? “Non basta sviluppare algoritmi sempre più potenti per identificare anomalie, se i processi decisionali diventano incomprensibili a coloro che devono assumersene la responsabilità. Eppure la direzione di molti sistemi complessi sembra essere quella di una crescente dipendenza tecnologica”.

La lezione dei falsi allarmi bomba

Se non è possibile immaginare un ritorno a un mondo meno digitalizzato, “gli allarmi di questi giorni suggeriscono che la vulnerabilità di una società non dipende soltanto dalla probabilità che i suoi sistemi vengano compromessi, ma dalla misura in cui la compromissione riesce a propagarsi. La resilienza non può coincidere con la sola capacità di impedire un attacco: deve comprendere la possibilità di continuare a operare anche in condizioni di incertezza”.

Una sfida per la nostra società, che “può essere straordinariamente avanzata sul piano tecnologico, ma anche sorprendentemente fragile”, conclude il ricercatore