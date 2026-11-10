Cuore, usare l’AI per prevedere il rischio di infarto: il progetto lombardo

Ricostruire la storia sanitaria delle persone attraverso l’intelligenza artificiale per individuare precocemente chi rischia di sviluppare aterosclerosi coronarica e, di conseguenza, eventi cardiovascolari gravi come l’infarto. È l’obiettivo di Delphi-Lombardia, il progetto che riunisce Human Technopole e Centro Cardiologico Monzino e che nasce dagli studi dello scienziato britannico Ewan Birney, insignito oggi del Premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’ 2026 di Regione Lombardia.

Il premio

Il riconoscimento, del valore complessivo di un milione di euro, è stato consegnato dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi. Il 70% del premio finanzierà il progetto lombardo, che punta a sviluppare e validare un modello di intelligenza artificiale generativa capace di prevedere l’evoluzione della salute nel tempo, con particolare attenzione alla prevenzione cardiovascolare.

Le funzioni dei due istituti

I due istituti avranno compiti complementari. Human Technopole, con i gruppi di ricerca di Andrea Ganna e Francesca Ieva, lavorerà allo sviluppo del modello predittivo, adattandolo al contesto sanitario lombardo per costruire uno score di rischio relativo alla presenza e all’estensione delle placche nelle arterie coronarie. Il Centro Cardiologico Monzino, attraverso il gruppo coordinato da Gualtiero Colombo, si occuperà invece della validazione clinica, mettendo a disposizione la coorte Epifania, composta da circa 1.300 pazienti sottoposti a esami di imaging coronarico avanzato e analisi multi-omiche.

“Un patrimonio straordinario di dati”

“Regione Lombardia dispone sul territorio di un patrimonio straordinario di dati sanitari. Con questo progetto vorremmo valorizzarlo attraverso l’utilizzo di metodi sicuri di intelligenza artificiale, per comprendere meglio le traiettorie di salute cardiovascolare dei cittadini e contribuire allo sviluppo di strategie di prevenzione sempre più efficaci e personalizzate”, spiega Ganna, senior research group leader presso Human Technopole.

L’idea alla base del progetto

“L’idea alla base del progetto è modellare tutta la storia clinica di un paziente, sia ospedaliera, sia quella ottenuta dai medici di base”, prosegue Ganna. “Sulla base di questi dati, così come le AI generative cercano di predire la successiva parola in una frase, noi cercheremo di definire la probabilità di eventi clinici nel futuro. La Lombardia sarà la prima regione in Italia e una delle prime in Europa a esplorare il potenziale di questi approcci innovativi”, aggiunge.

Il modello di AI

Il progetto prende le mosse da Delphi, il modello di intelligenza artificiale sviluppato da un gruppo internazionale di cui Birney è uno dei principali autori. Addestrato sui dati di circa 400mila partecipanti alla Uk Biobank e successivamente validato su 1,9 milioni di cittadini danesi, il sistema è stato progettato per stimare il rischio di sviluppare oltre mille patologie e ricostruire le possibili traiettorie di salute, prevedendo come diverse malattie possano susseguirsi o coesistere nel corso della vita.

L’obiettivo della versione lombarda è utilizzare informazioni sanitarie ordinarie, come diagnosi pregresse, farmaci e caratteristiche demografiche, per individuare anche persone che potrebbero presentare placche aterosclerotiche significative senza avere ancora una diagnosi documentata. Il punteggio potrebbe così offrire ai medici un elemento aggiuntivo nella valutazione del rischio, da affiancare agli esami diagnostici esistenti, e contribuire a individuare i pazienti per cui approfondimenti come la Tac coronarica potrebbero risultare più utili.

“Delphi-Lombardia nasce con un obiettivo ambizioso: utilizzare l’intelligenza artificiale per comprendere meglio l’evoluzione delle malattie e, in particolare, migliorare l’identificazione precoce del rischio cardiovascolare”, sottolinea Colombo. “Ai modelli predittivi sviluppati da Human Technopole, il Centro Cardiologico Monzino aggiungerà le proprie competenze specialistiche e il patrimonio di dati clinici, di imaging coronarico e multi-omici di una sua coorte prospettica, per verificare se tali modelli possano tradursi in strumenti concretamente utili per la prevenzione e la cura dei pazienti”.