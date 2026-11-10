Altro che 10mila passi, quanti ne servono per migliorare il benessere mentale dei ragazzi 

Camminare di più durante la giornata potrebbe essere associato a una migliore salute mentale negli adolescenti. Secondo uno studio condotto su oltre 5.500 ragazzi negli Stati Uniti, un numero maggiore di passi quotidiani tra gli 11 e i 12 anni è collegato a una minore presenza di problemi psicologici un anno dopo. La relazione è stata osservata fino a 12mila passi al giorno e oltre, senza che nel campione analizzato si registrasse un appiattimento dei benefici.

La ricerca

La ricerca, guidata dall’Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience del King’s College London in collaborazione con l’Università del Massachusetts Amherst, ha coinvolto 5.515 adolescenti. I ragazzi hanno indossato dispositivi Fitbit per tre settimane, intorno agli 11-12 anni. A distanza di un anno i ricercatori ne hanno valutato la salute mentale attraverso la Child Behaviour Checklist, un questionario compilato dai ragazzi e dai genitori che misura sintomi come ansia, umore depresso e problemi comportamentali.

Il numero di passi ideale

Dai risultati è emersa un’associazione tra il numero di passi compiuti e i problemi di salute mentale: gli adolescenti che camminavano meno di 5mila passi al giorno presentavano il maggior numero di sintomi, mentre quelli che ne totalizzavano in media circa 8mila ne mostravano meno. I risultati migliori sono stati osservati tra i ragazzi che raggiungevano almeno 12mila passi quotidiani.

Le differenze nella struttura cerebrale

Lo studio ha rilevato anche differenze, seppur contenute, nella struttura cerebrale degli adolescenti più attivi, con un maggiore spessore del tessuto in due aree coinvolte nel movimento e nella regolazione delle emozioni. Differenze che, secondo i ricercatori, contribuirebbero a spiegare parte della relazione tra attività fisica e migliore salute mentale. Non è stata invece riscontrata alcuna associazione tra il numero di passi e il rendimento scolastico.

“Stiamo iniziando a comprendere quali aree del cervello potrebbero essere coinvolte nel legame tra i passi quotidiani e la salute mentale dei giovani. Si tratta di risultati preliminari, ma ci offrono un’indicazione più chiara su dove concentrare le ricerche future”, aggiunge Qingyang Li, primo autore dello studio.

Adolescenza momento cruciale

“L’adolescenza è un periodo cruciale per lo sviluppo del cervello e per la salute mentale, quindi è incoraggiante osservare che i benefici dell’attività fisica riguardano entrambi gli aspetti”, sottolinea Amanda Paluch, professoressa associata di Kinesiologia all’Università del Massachusetts Amherst.

“Non è una questione di tutto o niente. Gli adolescenti non devono essere atleti di alto livello per trarne beneficio. Un incremento di 1.000-2.000 passi al giorno, indipendentemente dal livello di partenza, è associato a una migliore struttura cerebrale e a migliori risultati sul piano della salute mentale, e questa associazione positiva continua a rafforzarsi con l’aumentare dei passi”.

Sfruttare i momenti quotidiani

L’obiettivo, aggiunge Paluch, è individuare modi realistici e sostenibili per muoversi di più, sfruttando le occasioni della vita quotidiana: andare a scuola a piedi, giocare all’aperto e praticare attività che piacciano ai ragazzi, così da rendere questi benefici accessibili a tutti.

Uno studio osservazionale

Gli autori precisano tuttavia che si tratta di uno studio osservazionale, che non permette quindi di dimostrare un rapporto di causa-effetto tra il camminare di più e il miglioramento della salute mentale. L’associazione è rimasta anche dopo aver tenuto conto dei precedenti problemi psicologici degli adolescenti, ma non si può escludere che i ragazzi con meno difficoltà fossero già inizialmente più attivi. Inoltre, le differenze cerebrali rilevate sono contenute e pochi partecipanti raggiungevano livelli estremamente elevati di attività: non è dunque ancora chiaro se la relazione continui oltre le soglie osservate.