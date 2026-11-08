Piedi piatti? Nei Neandertal il segreto di questo tratto evolutivo

Sono l’incubo di tanti neogenitori, ma in realtà i piedi piatti – che in genere si correggono spontaneamente a 6-7 anni e oggi ci appaiono un problema da trattare con plantari e calzature ad hoc – un tempo erano un vantaggio. Sì, avete letto bene: con ogni probabilità, infatti, anche i Neanderthal avevano i piedi piatti. Ma la cosa più interessante è il perché: non si trattava – almeno all’epoca – di un difetto, ma della conseguenza di una precisa strategia, mirata a ridurre lo stress da impatto dovuto al trasporto di carichi pesanti e rendere più stabile il cammino su terreni montuosi o accidentati.

A dircelo è un interessante studio italiano pubblicato sul ‘Journal of Human Evolution’ dai ricercatori dell’Università di Bologna, che farà la gioia dei moderni ortopedici. Il lavoro ha analizzato per la prima volta la forma esterna tridimensionale dell’intero tallone dei Neanderthal, confrontandola con quella della nostra specie, l’Homo sapiens.

Perché abbiamo i piedi piatti?

“Il piede umano è una delle strutture anatomiche che meglio testimoniano la nostra complessa storia evolutiva. Tra le ossa che lo compongono, il tallone gioca un ruolo cruciale: è la prima struttura a toccare il suolo durante la camminata, ammortizzando l’impatto e trasmettendo le forze necessarie a spingerci in avanti”, spiega Maria Giovanna Belcastro, docente presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, che ha coordinato lo studio condotto da Rita Sorrentino, attualmente docente presso l’Università di Palermo, ma in precedenza all’Università di Bologna.

Nel team altri studiosi dell’Università di Bologna (Stefano Benazzi, Carla Figus e Teresa Nicolosi del Dipartimento di Beni Culturali; e Michele Conconi e Nicola Sancisi del Dipartimento di Ingegneria Industriale) e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli Irccs (Claudio Belvedere e Alberto Leardini).

L’analisi 3D dei piedi fossili

Ma cosa hanno fatto i ricercatori? “L’analisi 3D dei talloni fossili dei nostri antichi cugini, i Neanderthal, ci ha permesso di evidenziare sia uno straordinario adattamento biomeccanico per sopportare carichi pesanti e terreni impervi, sia l’impatto che la vita moderna e le calzature hanno sui nostri piedi”, afferma la studiosa.

Piedi. Foto: AP

Tra antropologia e ortopedia: lo studio dei piedi

I ricercatori hanno analizzato e confrontato i talloni di 7 individui di Homo neanderthalensis con quelli di 64 esemplati di Homo sapiens: dai cacciatori-raccoglitori del Pleistocene agli agricoltori dell’Età del Ferro, fino a una popolazione urbana di epoca post-industriale, conservata nella Collezione Osteologica Umana Documentata del Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna.

Per farlo, hanno applicato tecniche avanzate di morfometria geometrica 3D a modelli digitali ottenuti tramite scansioni laser e tomografia computerizzata.

I risultati e i piedi più antichi, tra analogie e differenze

Rispetto ai talloni degli esseri umani moderni, quelli dei Neanderthal risultavano più corti, più larghi e più alti. Ma uno degli aspetti più sorprendenti riguarda la postura e la stabilità del piede dei Neanderthal: l’analisi geometrica indica che, abitualmente, il loro piede presentava una postura in pronazione: i piedi piatti, insomma. Inoltre nei Neanderthal l’arco longitudinale laterale era più basso, e questo conferiva maggiore flessibilità e mobilità alla parte centrale del piede. Per questo i ricercatori concludono che Neanderthal avevano il piede piatto e sfruttavano questa postura per massimizzare la stabilità e ridurre lo stress da impatto sotto carichi pesanti.

“La robustezza del tallone rispecchia la struttura corporea complessiva dei Neanderthal, caratterizzata da una notevole massa muscolare e ossea e da un livello di attività fisica estremamente intenso”, afferma Belcastro. “Queste caratteristiche fisiche indicano un adattamento volto a favorire una maggiore capacità di carico nella parte posteriore del piede e un’elevata mobilità su terreni irregolari”.

E l’Homo sapiens? I cacciatori-raccoglitori, che percorrevano lunghe distanze a piedi nudi o con calzature morbide, presentavano talloni con caratteristiche di robustezza più simili a quelle dei Neanderthal che a quelle delle popolazioni moderne post-industriali.

The prehistoric Neanderthal man “N”, left, is visited for the first time by another reconstruction of a homo neanderthalensis called “Wilma”, right, at the Neanderthal museum in Mettmann, Germany, Friday, March 20, 2009. The world famous fossil “N” is about 40.000 years old and was found 1856 at the Feldhofer grotto at the Neander Valley in Mettmann, western Germany. “Wilma” was built by Dutch artists Alfons and Adrie Kennis for the National Geographic magazine on a skeleton from the American museum of natural history in New York. (AP Photo/Martin Meissner)

L’evoluzione più recente

Negli ultimi secoli invece i talloni appaiono molto più deboli, a causa di uno stile di vita sedentario e dell’uso abituale di calzature rigide e chiuse. L’impiego di scarpe con suola rigida, infatti, tende a limitare i movimenti di inversione ed eversione del piede, irrigidendo la caviglia: un chiaro segno di gracilizzazione dello scheletro, dicono i ricercatori di Bologna, dovuta a una drastica riduzione degli stimoli biomeccanici naturali.

Tra geni e ambiente: i piedi piatti nel tempo

“La morfologia del nostro scheletro non è solo il prodotto di un rigido programma genetico, ma anche la conseguenza di stimoli fisici e delle nostre abitudini di vita quotidiana. I risultati di questo studio offrono dunque un contributo fondamentale per comprendere meglio come i nostri antenati si muovessero nel loro ambiente naturale e aprono prospettive affascinanti per un dialogo tra antropologia evoluzionistica e ortopedia clinica”, conclude Belcastro.