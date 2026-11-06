Cancro, in piazza i cioccolatini per finanziare la ricerca Airc

Oltre sessant’anni di ricerca hanno contribuito a cambiare la storia della lotta contro il cancro. Oggi circa il 50% delle persone che si ammalano di tumore guarisce e, nell’ultimo decennio, la mortalità oncologica in Italia è diminuita in media del 9%. Risultati che raccontano i progressi della ricerca scientifica, ma anche quanto resti ancora da fare per mettere a disposizione dei pazienti cure sempre più efficaci. È da questa consapevolezza che ripartono I Giorni della Ricerca di Fondazione Airc, in programma dal 28 ottobre al 15 novembre, con una mobilitazione che attraversa il Paese per sostenere il lavoro degli scienziati e promuovere la prevenzione.

I Cioccolatini della Ricerca

Il momento centrale della raccolta fondi sarà sabato 7 novembre, quando migliaia di volontari distribuiranno i Cioccolatini della Ricerca in 2.500 piazze italiane. Le confezioni da 200 grammi di cioccolato fondente Venchi, saranno distribuiti dai volontari con una donazione minima di 15 euro. Saranno inoltre disponibili, fino a esaurimento delle scorte, nelle filiali Banco Bpm, partner istituzionale dell’iniziativa, e online su Amazon. Insieme alla confezione sarà consegnata una guida che racconta il percorso della ricerca, dalla scoperta scientifica alla cura. Un piccolo gesto di solidarietà per contribuire alla continuità dei progetti e al lavoro di migliaia di ricercatori.

L’iniziativa, aperta dalla cerimonia al Palazzo del Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, coinvolge istituzioni, cittadini, mondo dell’informazione, scuole e sport. La Rai dedicherà spazio alla campagna nelle proprie trasmissioni televisive e radiofoniche, mentre le squadre di Serie A, Serie B e la Nazionale di calcio contribuiranno a sensibilizzare il pubblico. Nelle scuole sono previsti incontri dedicati alla cultura della salute.

I progressi contro il cancro e le sfide ancora aperte

I numeri restituiscono la portata dei risultati raggiunti. In Italia la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi supera la media europea per alcune delle principali neoplasie: raggiunge l’89,5% per il tumore della mammella e il 67% per quello del colon-retto. Traguardi che, sottolinea Airc, sono il risultato degli investimenti nella ricerca e che rendono necessario proseguire su questa strada, soprattutto per quei tumori che ancora oggi rispondono poco o non rispondono alle terapie disponibili.

La Fondazione sostiene attualmente oltre 770 progetti di ricerca e il lavoro di circa 5mila ricercatori, grazie all’impegno di circa 20mila volontari e al contributo di milioni di donatori. Una rete che trova il proprio significato nelle storie dei pazienti e di chi lavora ogni giorno per trasformare le scoperte scientifiche in nuove possibilità di cura.

Tra i volti della campagna c’è Camilla, 28 anni, che nel gennaio 2024 ha ricevuto una diagnosi di leucemia acuta bifenotipica. “Mi pesava vedere la sofferenza intorno a me. Però per fortuna il mio ragazzo e i miei genitori mi hanno sempre mostrato un atteggiamento positivo e una parvenza di normalità quando venivano a trovarmi. Sapere di avere persone su cui contare è stato fondamentale”, racconta. Durante il percorso di cura si è avvicinata allo yoga e alla lettura, iniziando anche a condividere la propria esperienza sui social.

C’è poi Mariarosa, anche lei 28 anni, a cui è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin. Tra le decisioni affrontate dopo la diagnosi, quella di conservare gli ovuli, su consiglio dei medici, per preservare la possibilità di una futura maternità. “Devo tantissimo ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, che sono riusciti a farmi sentire a casa anche nei momenti più difficili trascorsi in ospedale. Mia madre è stata la mia forza. Non dimenticherò mai che, quando ho dovuto tagliare i capelli, ha deciso di farlo anche lei per starmi accanto”.

Dalla ricerca nuove strategie contro i tumori rari

La campagna racconta anche il lavoro di chi la ricerca la conduce. Tra i protagonisti c’è Lorenzo D’Ambrosio, professore associato di Oncologia medica all’Università degli Studi di Torino e titolare di un progetto Airc Next Gen Clinician Scientist 2025 dedicato al leiomiosarcoma, una forma rara e complessa di sarcoma.

“Ho scelto di fare il ricercatore perché nel mio percorso formativo e nella mia attività clinica quotidiana come oncologo medico ho capito che è solo attraverso la ricerca continua che si possono offrire le cure migliori ai nostri pazienti”, spiega. Il suo progetto studia le alterazioni dei meccanismi di riparazione del danno al Dna e l’interazione tra tumore e sistema immunitario, con l’obiettivo di individuare nuove vulnerabilità da sfruttare per sviluppare strategie terapeutiche innovative.