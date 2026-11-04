Ictus, perchè alcuni recuperano più di altri? La risposta da una ricerca italiana

Un ictus non ha lo stesso impatto su tutti i pazienti, anzi. Tra chi sopravvive, infatti, tre persone su quattro presentano una qualche forma di disabilità. Ma quanto è possibile recuperare? E perché alcune persone si riprendono bene e altre molto meno? Uno studio dell’Irccs San Raffaele Roma, pubblicato su ‘Stroke’, accende i riflettori su un parametro finora considerato un elemento di disturbo: la variabilità con cui il cervello risponde a stimoli identici.

La ricerca, condotta nel Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione e nel Laboratorio di Connettività Cerebrale del San Raffaele, in collaborazione con l’Università eCampus e l’Istituto San Raffaele di Sulmona, ha come primo autore l’ingegner Lorenzo Nucci, ricercatore dell’Istituto romano, ed è stata coordinata dal Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione e da Domenica Le Pera, primario del Reparto di Riabilitazione Neuromotoria del San Raffaele. I ricercatori hanno studiato 77 persone al primo ictus, valutandole tra il settimo e il quattordicesimo giorno dall’evento e poi dopo due mesi di riabilitazione intensiva quotidiana. Per avere un riferimento, lo stesso è stato fatto su 10 volontari sani di pari età e sesso.

“Oggi sappiamo intervenire sempre meglio nella fase acuta dell’ictus, ma la grande frontiera successiva è capire che cosa accadrà dopo. Due persone possono presentare quadri clinici apparentemente simili, ma seguire invece traiettorie di recupero molto diverse”, sottolinea Rossini.

I risultati della ricerca sul cervello dopo l’ictus

Attraverso la stimolazione magnetica transcranica, una tecnica indolore e non invasiva, è stata osservata la risposta delle vie nervose che, dal cervello, controllano i muscoli della mano. Tradizionalmente viene considerata soprattutto l’ampiezza della risposta motoria (se è maggiore viene generalmente associata a una maggiore integrità delle vie nervose). Il gruppo del San Raffaele ha però analizzato anche quanto quella risposta cambia in ampiezza e forma da uno stimolo al successivo.

Le persone che nelle prime settimane dopo l’ictus presentavano risposte cerebrali più variabili hanno successivamente recuperato una quota maggiore del movimento. Al contrario, risposte più uniformi e “monotone” erano associate a una minore capacità di recupero.

I numeri dell’ictus in Italia

Una persona su quattro rischia di essere colpita da ictus nel corso della propria vita. In Italia ben oltre 100mila persone l’anno vanno incontro a un nuovo evento e oltre un milione convivono con le sue conseguenze.

“Per molti anni la variabilità tra una risposta e l’altra è stata trattata come qualcosa da ridurre o da eliminare dall’analisi”, spiega Lorenzo Nucci. “I nostri risultati suggeriscono invece che proprio quelle oscillazioni possano contenere un’informazione biologica importante. Un cervello che riesce a produrre risposte differenti a stimoli identici successivi sembra conservare un repertorio più ampio di circuiti nervosi utilizzabili per riorganizzarsi dopo la lesione determinata dall’ictus. In prospettiva, significa provare a capire non soltanto quanto danno c’è stato, ma quanta capacità di recupero è ancora disponibile”.

Lorenzo Nucci

L’impatto sulla parte di cervello sano

Un altro risultato riguarda l’emisfero cerebrale non colpito dalla lesione. Pur essendo integro, anche l’emisfero sano mostrava nei soggetti colpiti da ictus risposte meno ampie e meno variabili rispetto ai volontari sani. Insomma, l’ictus appare come un evento capace di alterare il funzionamento dell’intera organizzazione in reti neurali del cervello.

“Poter identificare già nelle prime settimane dopo un ictus non soltanto il danno, ma anche la riserva funzionale del cervello potrebbe cambiare profondamente il modo in cui programmiamo la riabilitazione. L’obiettivo non è prevedere il futuro con una formula matematica, ma disporre di strumenti sempre più affidabili per offrire a ciascuno il percorso più appropriato”, sottolinea Rossini.

I ricercatori sottolineano la necessità di confermare i risultati su popolazioni più ampie, con periodi di osservazione più lunghi. Ma questo lavoro apre una finestra sulla capacità del ‘cervello ferito’ di riorganizzarsi dopo un ictus e su una riabilitazione ancor più mirata.