Bandi Gilead 2026: 62 progetti di ricerca in Italia premiati con 1,2 mln di euro

Dall’intelligenza artificiale applicata alla ricerca clinica, alle tecnologie digitali, passando per medicina di genere e integrazione ospedale-territorio. Sono 62 i progetti di ricerca premiati alla 15ma edizione dei Bandi Gilead, a Roma. Un’iniziativa che punta a celebrare l’innovazione sul piano scientifico, ma anche organizzativo.

Nei prossimi dodici mesi – grazie a un sostegno di oltre 1,2 milioni di euro – i progetti premiati faranno la differenza nelle aree delle malattie infettive, epatiche, oncologiche e oncoematologiche.

Un investimento complessivo di 19 mln di euro dal 2011

Con questa edizione sono quasi 800 i progetti sostenuti dal 2011 da Gilead in Italia, per un investimento complessivo di oltre 19 milioni di euro. “Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa sostenere la ricerca indipendente e valorizzare le idee e le competenze delle nuove generazioni di ricercatori. L’Italia può contare su un’eccellenza scientifica riconosciuta a livello internazionale, ma è fondamentale continuare a investire per preservare il valore della ricerca nel nostro Paese”, ha sottolineato Massimo Andreoni, professore emerito di Malattie infettive all’Università Tor Vergata di Roma e presidente della Commissione Giudicatrice del Fellowship Program e Commissario per l’area Hiv 2026.

Come ha evidenziato Frederico da Silva, Vice President & General Manager di Gilead Sciences Italia, “da 15 anni i Bandi Gilead rappresentano un esempio concreto di come il nostro impegno contribuisca a sostenere la ricerca indipendente e le attività assistenziali promosse dal Terzo Settore”.

“La partnership tra pubblico e privato è una delle leve che abbiamo a disposizione per continuare a generare innovazione capace di tradursi in valore per le persone e per il sistema salute. Allo stesso tempo, in uno scenario internazionale sempre più sfidante, è importante poter contare su un ecosistema capace di riconoscere e valorizzare il contributo delle imprese che scelgono di investire in ricerca e innovazione nel nostro Paese, creando le condizioni perché l’Italia possa continuare ad attrarre investimenti e competenze”, ha concluso il numero uno Gilead.