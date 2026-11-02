Diabete: chi è Riccardo Bonadonna, nuovo presidente della Società italiana di diabetologia

Accesso equo alle terapie innovative, sostegno alla ricerca indipendente, investimenti nella diabetologia e politiche di prevenzione. Queste le priorità per il professor Riccardo C. Bonadonna, nuovo presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid) per il prossimo biennio. Prende il testimone da Raffaella Buzzetti, che guiderà la Fondazione Diabete Ricerca.

Il mandato di Bonadonna si apre in una fase di trasformazione della diabetologia, segnata dall’arrivo di farmaci sempre più efficaci, dall’evoluzione delle tecnologie per la gestione della malattia e dalle prospettive aperte dalla medicina di precisione e dalle terapie cellulari. Progressi che promettono di cambiare radicalmente la vita delle persone con diabete, ma che pongono anche nuove sfide in termini di accessibilità, equità e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale.

Chi è Riccardo Bonadonna

Professore ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso le Università di Verona e Parma e direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Bonadonna è specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, in Geriatria e Gerontologia e in Medicina Nucleare.

Il neopresidente Sid ha maturato una significativa esperienza internazionale negli Stati Uniti, presso la Yale University (New Haven, CT, Usa) e la University of Texas Health Science Center di San Antonio (TX, Usa). È autore di oltre 200 articoli scientifici in riviste peer-reviewed in lingua inglese.

La nuova era della diebetologia e le sfide per il Ssn

“Disponiamo di terapie innovative estremamente efficaci e altre, potenzialmente rivoluzionarie, arriveranno nei

prossimi anni. È una stagione di grandi opportunità, ma anche di nuove responsabilità nei confronti dei pazienti e della collettività. La diffusione del diabete e delle sue complicanze rappresenta una sfida enorme per la sostenibilità del nostro sistema sanitario e del welfare. Nostro compito sarà fare in modo che il progresso scientifico si traduca in benefici concreti per tutte le persone con diabete”, spiega Bonadonna.

“La Sid intende rafforzare il proprio ruolo di interlocutore scientifico delle istituzioni, promuovendo politiche sanitarie capaci di valorizzare l’innovazione e superare le disuguaglianze territoriali e sociali. Investire nella diabetologia non significa aumentare la spesa, ma creare valore. Diagnosi tempestive, accesso alle migliori

terapie e una presa in carico appropriata permettono di prevenire complicanze invalidanti, ridurre ricoveri e costi assistenziali e migliorare la qualità di vita. Vogliamo proseguire un dialogo costruttivo con i decisori pubblici, affinché la diabetologia venga riconosciuta come un settore strategico nel quale investire per la salute dei cittadini e per il futuro del Paese”, scandisce il presidente.

Diabetologia tra ricerca e prevenzione sul territorio

Un’altra priorità del presidente sarà portare la prevenzione fuori dagli ambulatori, promuovendo politiche che favoriscano ambienti e stili di vita più sani. “Il diabete di tipo 2 e l’obesità non possono essere affrontati esclusivamente attraverso le scelte individuali – avverte lo specialista – Anche la riduzione delle disuguaglianzesocio-economiche, l’urbanistica, l’organizzazione del lavoro, la disponibilità di spazi per l’attività fisica e uno stile di vita salutare incidono sul rischio di malattia. La Sid vuole contribuire a orientare le politiche pubbliche verso modelli di società che rendano più facile, per tutti, vivere in salute”.

“Nei prossimi cinque anni assisteremo all’arrivo di terapie capaci di cambiare profondamente la storia naturale del diabete di tipo 1 – anticipa Bonadonna – Si tratta di innovazioni che potranno avere costi molto elevati e che richiederanno scelte oculate e lungimiranti. Il prezzo dell’innovazione non deve diventare una barriera al diritto alla cura. È necessario prepararci fin da ora, sul piano scientifico, organizzativo ed economico, affinché queste opportunità possano essere offerte ai pazienti che più ne possono trarre beneficio, secondo criteri trasparenti ed equi”, conclude Bonadonna.