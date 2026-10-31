Halloween tra maratone di film horror e rischi per il cuore, cosa dice la scienza

Siete anche voi fra i fedeli delle maratone di film dell’orrore il 31 ottobre? Halloween è davvero una festa ‘da paura’, ma uno spavento può far male al cuore? A rispondere sono i medici anti-bufale di Dottoremaeveroche.it, il portale contro le fake news della Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici). Ebbene, non si tratta solo di un modo di dire: “Un’emozione molto forte può contribuire a scatenare un infarto in chi ha già problemi alle arterie del cuore”, spiegano gli esperti, dati alla mano. Ma questo soprattutto in caso di emozioni come la rabbia e la forte tensione. Insomma, non basta la paura da film di Halloween.

Che cosa succede allora al nostro cuore? “Davanti a un pericolo, vero o percepito, il corpo rilascia ormoni come l’adrenalina: il cuore batte più forte, la pressione sale e arriva più sangue ai muscoli: è la cosiddetta risposta ‘attacco o fuga’, che ci rende pronti a reagire o a scappare”, spiegano i dottori anti-bufale. Lo hanno dimostrato anche alcune ricerche scientifiche ‘a tema Halloween’: uno studio fatto in una casa stregata, chi diceva di aver più paura, aveva in media un battito più alto.

Ma davvero un grosso spavento può far venire un infarto?

Ma che cosa sappiamo su paura e infarto? Una rassegna scientifica non sistematica spiega che lo stress improvviso e molto intenso può peggiorare problemi già presenti, soprattutto in chi ha le arterie del cuore danneggiate. Tra le cause, la rabbia, la paura e il lutto. Un esempio viene dai Mondiali di calcio del 2006: nei giorni delle partite della nazionale tedesca le emergenze cardiache in Baviera sono state più del doppio rispetto ai giorni di confronto, soprattutto tra chi aveva già una malattia delle coronarie.

Non solo: nelle due ore successive a un’esplosione di rabbia il rischio di infarto è più alto, ma resta temporaneo e piccolo per la singola persona. Sono studi osservazionali, che mostrano un legame fra due fenomeno, ma non dimostrano da soli che le emozioni siano la causa, avvertono comunque gli specialisti.

Chi ha una malattia del cuore, o ha dubbi di questo tipo, “può parlarne con il proprio medico di medicina generale, prima di esporsi a emozioni molto forti”, suggeriscono i dottori anti-bufale.

Occhio a questi sintomi, non solo ad Halloween

Ma quali sono i segnali da non sottovalutare? Un dolore o un peso al petto, anche se non sempre il dolore c’è, soprattutto nelle donne. Nell’infarto il dolore al petto viene descritto come una sensazione di pressione, costrizione o pesantezza, che può estendersi a braccia, mandibola, collo o schiena. Possono esserci anche respiro corto, sudorazione, vertigini, nausea o vomito. Ecco, questi sono sintomi che non vanno trascurati, non solo nella notte di Halloween.