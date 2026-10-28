Dall’AI una sfida per la classe dirigente: “Servono leader, non capi”

All’Italia nell’era dell’AI serve “una classe dirigente all’altezza del profondo processo di cambiamento che stiamo affrontando. Perché questa classe dirigente dovrà essere capace di orientare comportamenti e attività delle persone”. Ne è convinto il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto in Senato all’incontro su ‘L’intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni e del sistema Paese’, organizzato presso la Sala Caduti di Nassirya.

“L’intelligenza artificiale ci costringerà a ripensare nel profondo il funzionamento delle nostre organizzazioni e ad avere un rapporto molto più stretto tra pubblico e privato. Perché se è vero che la pubblica amministrazione è un volano per la crescita del Paese, questo volano funziona se siamo capaci di dialogare con il sistema delle imprese”, ha chiarito il ministro, a margine dell’incontro. “Mi aspetto una collaborazione molto più stretta tra pubblico e privato. E naturalmente questo comporta la necessità di appropriarci di competenze che ci consentano di ripensare il nostro modo di lavorare”, ha aggiunto Zangrillo.

Nell’era dell’AI alla Pa servono leader, non capi

“Abbiamo bisogno non di capi, ma di leader capaci di visione e di ‘contagiare’ con passione la propria squadra. Questo nell’era dell’AI è ancora più urgente. Un leader non è il più bravo dal punto di vista tecnico – ha scandito il ministro – ma qualcuno attrezzato a spiegare i vantaggi del cambiamento”.

Una trasformazione che non possiamo evitare, nè ignorare. Perché lei non ci ignorerà. Cambierà il modo di lavorare, alcure professioni scompariranno e altre diventeranno necessarie. In tutto questo la Pa non intende restare indietro. “Siamo impegnati a migliorare la percezione della pubblica amministrazione da parte dei cittadini. E, anche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, abbiamo fatto passi avanti significativi. Sono convinto che la nostra capacità di produrre dei risultati positivi sia direttamente proporzionale al livello di soddisfazione del nostro capitale umano, quindi continuerò a insistere sulla necessità di investire in tutti quegli strumenti che ci servono per andare in questa direzione”, ha sottolineato Zangrillo, ricordando un punto fermo: “Non dobbiamo ragionare su una tecnologia che sia sostitutiva dell’uomo. Il processo decisionale appartiene all’uomo: nessuna macchina lo potrà mai sostituire”.