AI tra lavoro, imprese e sistema Paese: le sfide di una rivoluzione in corso

L’AI in Italia tra imprese e PA: priorità e strategie per non restare indietro. L’incontro in Senato

L’intelligenza artificiale (AI) “non è semplicemente un’altra innovazione tecnologica: ci costringe a ripensare processi, lavoro e modo di vivere. Se non siamo capaci di cogliere il significato di questa rivoluzione tecnologica, rischiamo di essere esclusi: perché il mondo non ci aspetta”. Parola del ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, intervenuto stamani in Senato alla conferenza stampa ‘L’intelligenza artificiale al servizio delle istituzioni e del sistema Paese’, organizzata presso la Sala Caduti di Nassirya, a Roma, su iniziativa del senatore Adriano Paroli.

Lavoro, imprese, ma anche Pubblica Amministrazione sono interessati da questa trasformazione che impone al Paese di investire in formazione, competenze e nuovi modelli di leadership, senza perdere di vista la centralità della persona. Una priorità, come ha ricordato anche il senatore Pierantonio Zanettin, che ha definito l’intelligenza artificiale “una magnifica opportunità per snellire il Paese”.

Zangrillo e la rivoluzione democratica dell’AI

Se l’AI sta facendo scomparire alcune figure professionali, altre sono destinate a emergere. “Si tratta di una rivoluzione democratica, perché nessuno è escluso”, ha spiegato Zangrillo, convinto che la sfida vera sia riuscire a utilizzare questa nuova leva per la crescita del Paese e al benessere collettivo. E questo anche grazie a una collaborazione sempre più stretta tra pubblico e privato.

Per il ministro la formazione sarà indispensabile per superare una concezione dell’innovazione limitata alla semplice adozione degli strumenti. Zangrillo ha ricordato l’iniziativa degli otto hub formativi regionali pensati per diffondere la cultura tecnologica e sviluppare competenze coerenti con le esigenze dei territori.

Un momento dell’intervento di Paolo Zangrillo

Dagli agenti AI alle applicazioni per studio e lavoro

Parole, ma anche fatti. Dall’AI abbinata alla robotica per recuperare terreni incolti e dare nuove opportunità all’agricoltura, alle app per favorire l’apprendimento di giovani con esigenze speciali: Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, cofondatori e co-Ceo di AI WEEK – l’edizione 2027 è in programma a Milano il 25-26 maggio – hanno illustrato alcune delle prospettive concrete di applicazione dell’intelligenza artificiale che già stanno modificando la realtà.

Tra i fenomeni destinati a incidere di più sulla vita quotidiana e sull’organizzazione del lavoro, Viscanti e Fiore hanno citato gli agenti AI, sistemi capaci non soltanto di elaborare informazioni e rispondere alle richieste, ma anche di svolgere attività orientate al raggiungimento di obiettivi. “Siamo passati dal chiedere all’AI come fare una cosa a domandargli di farla”, hanno sottolineato gli specialisti di Ia Spiegata semplice.

Le applicazioni ormai spaziano dall’assistenza alla mobilità degli anziani, fino alla personalizzazione dell’apprendimento, con opportunità significative anche per le persone con esigenze specifiche o fragilità. I due specialisti hanno sottolineato la necessità di utilizzare l’intelligenza artificiale come strumento di potenziamento delle capacità umane, anziché come sostituto del ragionamento e della conoscenza. Insomma, dobbiamo tener accesi cervello e pensiero critico.

Quanto al tema, spinoso, relativo ad etica e regole dell’AI, i fondatori di AI WEEK hanno richiamato l’esigenza di trovare un equilibrio tra regolamentazione e competitività. La definizione di un perimetro normativo è imprescindibile, hanno sottolineato, ma deve anche accompagnare lo sviluppo tecnologico senza comprometterne le opportunità. L’intelligenza artificiale può infatti essere utilizzata tanto per minacciare la sicurezza delle società, quanto per rafforzarne le capacità di difesa. Da qui la necessità di investimenti adeguati a tutelare la libertà, la sicurezza e l’autonomia tecnologica dell’Europa.

L’Italia tra nuove competenze e impatti misurabili

Giuseppe Giorgianni, Ceo di Innovatech, ha individuato tre responsabilità fondamentali per il Paese: sviluppare le competenze attraverso la formazione, governare l’intelligenza artificiale e misurarne concretamente l’impatto. Un’evoluzione che conduce dall’AI capace di pensare e analizzare all’AI capace di agire, anche attraverso sistemi robotici destinati ad affiancare il lavoro umano.

“Rendiamo competenti i nostri parlamentari sull’AI. Avremo un Paese più competitivo”, ha concluso Giacinto Fiore. Perché la trasformazione tecnologica non può essere affrontata soltanto attraverso investimenti, infrastrutture e regolamenti. Ma richiede una classe dirigente – pubblica e privata – in grado di comprendere le tecnologie, valutarne le implicazioni e orientarne l’impiego nell’interesse del Paese.

Leader, è stato detto in Senato, che siano in grado di aiutare le persone a uscire dalla comfort zone, per mettere in questione organizzazioni e procedure che rischiano di essere asfaltati da una rivoluzione in corso, che non possiamo evitare.