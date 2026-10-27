Antibiotici e tumore, la scoperta sull’efficacia dell’immunoterapia

Gli antibiotici sono farmaci preziosi, ma potrebbero impattare negativamente su alcune terapie anti-tumore. Lo studio internazionale e il microbiota

Gli antibiotici sono farmaci preziosi, ma potrebbero impattare negativamente su alcune terapie anti-tumore. A suggerirlo è una metanalisi su quasi 100 mila pazienti in 29 Paesi, pubblicata su ‘Cancer Cell’. Un lavoro che porta la firma anche dei ricercatori di Fondazione Policlinico Gemelli e Università Cattolica. Il rischio relativo di mortalità nei pazienti con tumore trattati con antibiotici risulta superiore. E questo sconcerta gli stessi specialisti.

Dall’analisi emerge che quasi un paziente su tre riceve antibiotici durante il percorso di immunoterapia. Per la precisione nella popolazione analizzata il 31.2% era stato esposto a questi farmaci. Ebbene, i pazienti trattati con antibiotici presentavano un rischio di morte più elevato del 49% e uno di progressione di malattia o morte più elevato del 44% rispetto a quelli non trattati.

La precisazione degli specialisti

“Questi numeri vanno letti con attenzione. Si tratta di un rischio relativo: indica che, nel periodo osservato, il rischio di morte tra i pazienti esposti agli antibiotici era circa una volta e mezza quello dei non esposti. Non significa che gli antibiotici aumentino del 49% la probabilità assoluta di morire”, puntualizza Antonio Gasbarrini, ordinario di Medicina Interna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore scientifico del Gemelli, tra gli autori dello studio.

“Per fare un esempio, se in un certo intervallo di tempo morissero 10 pazienti su 100 tra i non esposti, tra gli esposti ne morirebbero circa 14-15: una differenza reale, ma di pochi punti percentuali, non del 49%. Allo stesso modo, il dato non indica che l’immunoterapia funzioni il 49% in meno: il confronto riguarda gruppi di pazienti diversi tra loro, non l’efficacia del farmaco, e misura un’associazione, non un rapporto di causa-effetto”.

Lo studio vede tra i protagonisti Gianluca Ianiro, Ricercatore in Gastroenterologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, coautore senior e corresponding author del lavoro insieme alla professoressa Laurence Zitvogel del Gustave Roussy di Parigi.

I due mesi prima dell’inizio dell’immunoterapia sono cruciali

L’associazione con gli esiti sfavorevoli dell’immunoterapia è risultata particolarmente marcata nei pazienti che avevano ricevuto un trattamento antibiotico nei 60 giorni precedenti l’inizio della terapia anti-tumore: in questo sottogruppo il rischio di una sopravvivenza ridotta o di progressione di malattia più accelerata raggiungevano rispettivamente il 79% e il 57%.

“Si tratta di un dato che suggerisce l’esistenza di una possibile finestra temporale particolarmente delicata – osserva Ianiro – ma che non permette di stabilire se anticipare, posticipare o evitare una terapia antibiotica possa modificare la prognosi oncologica di questi pazienti. Le differenze osservate tra i diversi periodi di esposizione potrebbero infatti risentire anche delle caratteristiche dei pazienti e di distorsioni metodologiche proprie degli studi retrospettivi”.

Colpa degli antibiotici o del tumore?

Chi necessita di antibiotici potrebbe avere infezioni, condizioni cliniche più complesse o una maggiore fragilità generale, fattori che possono influenzare negativamente la sopravvivenza, indipendentemente dall’efficacia dell’immunoterapia contro il tumore.

Il team ha effettuato un’analisi specifica su 7.684 pazienti in buone condizioni generali. Anche in questo gruppo l’associazione rimaneva evidente. Un elemento che, continua Ianiro, suggerisce che la fragilità clinica potrebbe non essere l’unica spiegazione. “Ma questo risultato – dice il ricercatore – non dimostra un effetto causale degli antibiotici. È un elemento che rende ancora più importante approfondire i possibili meccanismi biologici” alla base del fenomeno.

Il microbiota intestinale fra antibiotici e tumore

Oggi sappiamo che il microbiota non svolge soltanto funzioni digestive e metaboliche, ma contribuisce a regolare il sistema immunitario. Gli antibiotici possono modificare profondamente questo ecosistema, riducendo alcune popolazioni batteriche potenzialmente favorevoli alla risposta immunitaria e favorendone altre.

Antibiotici e terapie anti-tumore

E allora? “Per il momento, non è possibile dare alcuna indicazione a rinunciare agli antibiotici, quando necessari”, sottolinea Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia dell’Università Cattolica e Direttore del Comprehensive Cancer Center del Gemelli.

“Nei pazienti oncologici le infezioni batteriche possono rappresentare una complicanza grave che richiede trattamenti tempestivi, talvolta indispensabili per la sopravvivenza. Il messaggio che emerge da questo lavoro è piuttosto quello di promuovere un impiego appropriato degli antibiotici, evitando prescrizioni non necessarie e privilegiando, quando clinicamente possibile, trattamenti mirati, secondo i principi dell’antibiotic stewardship”, continua Tortora.

“Non esistono invece, sulla base di questa metanalisi, elementi sufficienti per individuare una classe di antibiotici più sicura di un’altra rispetto agli esiti dell’immunoterapia: i dati disponibili non hanno consentito confronti affidabili per singola classe, via di somministrazione o durata del trattamento”, precisa l’oncologo.

Fari puntati sul microbiota durante le cure per il tumore

Non si tratta del primo caso di medicinali che impattano sulla flora batterica. “Il prossimo passo sarà studiare direttamente il microbiota e la sua evoluzione durante le cure”, sottolinea Garbarrini. Per capire se tra antibiotici e immunoterapia c’è un rapporto causa-effetto saranno necessari futuri studi prospettici, capaci di seguire nel tempo i pazienti, analizzando le variazioni di composizione del microbiota intestinale.

“In questa direzione si muove la ricerca del Policlinico Gemelli: è in preparazione un progetto di studio su una coorte su pazienti oncologici, con l’obiettivo di caratterizzare le modificazioni del microbiota associate all’esposizione agli antibiotici e di metterle in relazione con gli esiti dell’immunoterapia”, conclude Ianiro.