AI in medicina: da ‘stampella’ a boomerang per diagnosi accurate, chi rischia di più

L’AI in medicina è ormai una realtà. Ma se l’avvento degli algoritmi sta già modificando l’approccio dei pazienti alla salute, l’uso dell’intelligenza artificiale “rischia di erodere silenziosamente la capacità di giudizio clinico dei medici, riducendone l’accuratezza diagnostica”. Insomma, la ‘stampella’ dell’AI può rivelarsi un boomerang per i colleghi del ‘Dr House’. E a rischiare di più non sono i giovani, ma ‘camici bianchi’ con almeno 10 anni di esperienza. Il monito arriva dall’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi, che insieme al collega Francesco Branda firma un’interessante lettera su ‘Nejm AI’.

Fidarsi ciecamente dell’AI: una tentazione pericolosa

Gli scienziati del Campus Bio-Medico citano uno studio pubblicato sulla rivista, che mostra come “l’accuratezza diagnostica sia scesa dall’84,9% al 73,3% (un calo di 14 punti percentuali) quando i medici hanno ricevuto suggerimenti deliberatamente errati da un modello linguistico. Un punto importante – e gravissimo – è che medici con oltre 10 anni di esperienza si sono dimostrati più vulnerabili rispetto ai colleghi più giovani. L’esperienza clinica, insomma, non protegge dalla tentazione di fidarsi ciecamente dell’AI”, dice Ciccozzi a LaSalute di LaPresse.

Medici e fiducia nelle macchine

“C’è un aspetto, nel nostro articolo su Nejm AI, che non riguarda la tecnologia, ma la fiducia – sottolinea Francesco Branda – Perché, invece di fidarsi del proprio istinto, il medico segue la macchina? Non per ignoranza o pigrizia. Per un motivo più sottile: la macchina parla con sicurezza. E la sicurezza, in medicina, è una droga potente”.

“Il nostro articolo dimostra, dati alla mano, che questo non è un caso isolato: i medici più esperti sono i più vulnerabili. E la formazione specifica sull’AI, quella che dovrebbe renderli più diffidenti, non li protegge. Anzi, in alcuni casi li espone di più, perché crea un senso di competenza che abbassa la vigilanza. È il paradosso dell’alfabetizzazione: sapere che la macchina può sbagliare non basta a farcela controllare meglio”.

La ‘trappola’ della fluidità e l’inganno dell’AI

In medicina, continua Branda, “la fiducia è sempre stata una categoria relazionale: ci si fida del collega che ha esperienza, del primario che ha visto più casi, dell’ospedale che ha una buona reputazione. Ma la fiducia nella macchina non è basata sulla relazione, né sulla storia condivisa. È basata sulla fluidità. La macchina parla bene, risponde in modo articolato, non esita. E noi esseri umani siamo programmati per interpretare la fluidità come competenza. È un errore antico, che facciamo anche con le persone”.

“Ma con le macchine questo errore è più pericoloso, perché la macchina non ha nessuna responsabilità di ciò che dice”, continua il ricercatore. La priorità adesso per Ciccozzi e Branda non è rendere l’AI più sicura, ma il medico più diffidente. “La diffidenza, in medicina, non è un vizio: è una competenza”.

L’antidoto? Rendere la diffidenza un’abitudine

“Per questo, nel nostro articolo – continua Branda – proponiamo qualcosa che può sembrare controintuitivo: non aggiungere altra formazione, ma cambiare la struttura. Audit indipendenti, stress test prima del deployment, protocolli di revisione obbligatoria per le decisioni ad alto rischio. In altre parole: occorre rendere la diffidenza un’abitudine organizzativa, non una virtù individuale. La macchina non ci sostituirà con un colpo di scena. Ci sostituirà lentamente, un output alla volta, se smetteremo di chiederci se quello che dice è vero”.

La sfida, insomma, è andare oltre gli automatismi mettendo in crisi l’AI, piuttosto che il sospetto diagnostico umano. “Largo alla scienza e occhio alla fantascienza”, chiosa Massimo Ciccozzi.