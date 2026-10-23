Melanoma, il vaccino a mRna riduce del 42% i rischi di recidiva

Si fanno sempre più solide le speranze alimentate dal nuovo vaccino innovativo anti-cancro, studiato per ridurre i rischi di recidiva del melanoma. Parliamo del celebre vaccino terapeutico anti-cancro testato anche in Italia, dal team dell’Istituto Pascale di Napoli guidato da Paolo Ascierto. I nuovi risultati sul vaccino personalizzato sviluppato da Moderna e Merck & Co. – meglio nota come Msd al di fuori di Stati Uniti e Canada, ndr – arrivati un po’ a sorpresa, hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Il prodotto insegna al sistema immunitario a riconoscere e attaccare qualsiasi cellula tumorale. Stando allo studio, l’aggiunta del vaccino a mRna al trattamento post-operatorio standard ha ridotto del 42% il rischio di recidiva del melanoma a due anni dall’intervento. “Il settore era alla ricerca di una svolta e credo che questa sia davvero importante”, ha detto Hussein Tawbi del MD Anderson Cancer Center di Houston, uno dei ricercatori che hanno partecipato allo studio internazionale.

La stessa tecnologia dei vaccini anti-Covid

Il vaccino intismeran è prodotto con la stessa tecnologia a mRna da Nobel già utilizzata per i vaccini anti-Covid. Moderna e Msd avevano annunciato in agosto il successo della sperimentazione di fase avanzata dell’intismeran, ma risultati più dettagliati sono stati diffusi in occasione del congresso della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo) a Madrid. In realtà i dati erano attesi per sabato all’Esmo, cosa che deve aver portato un po’ di scompiglio.

Come funziona il vaccino anti-melanoma e i nuovi risultati

Al centro della ricerca, comunque, c’è il tanto atteso vaccino personalizzato progettato per impedire la ricomparsa del melanoma. Il protocollo prevede nove dosi somministrate a distanza di tre settimane l’una dall’altra, per insegnare al sistema immunitario del paziente a riconoscere e attaccare le cellule tumorali. Lo studio ha coinvolto oltre 1.100 persone con melanoma ad alto rischio, rimosso chirurgicamente. A tutti è stata somministrata la terapia di follow-up standard: l’immunoterapia Keytruda* di Msd.

I partecipanti sono poi stati assegnati in modo casuale a ricevere il vaccino personalizzato o un placebo. Due anni dopo, l’82% delle persone nel gruppo trattato con il vaccino era ancora in vita senza recidive del melanoma, rispetto al 70% di coloro che avevano ricevuto solo la terapia standard. Lo studio va avanti, continuando a monitorare gli esiti a lungo termine dei partecipanti.

Gli effetti collaterali

Gli effetti collaterali sono principalmente dolore al braccio, affaticamento e altre reazioni tipiche della vaccinazione contro il coronavirus con mRma, ha affermato Tawbi dell’MD Anderson. Nel frattempo Moderna e Msd avrebbero iniziato il dialogo con le autorità regolatorie necessarie per l’arrivo sul mercato del vaccino terapeutico contro le recidive di una forma di tumore della pelle particolarmente sfidante.