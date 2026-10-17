Emozioni in musica: i brani pop ‘specchio’ dei tempi? La scoperta

Da ‘Sarà perché ti amo’ a ‘Feelings’, da ‘With or Without You’ a ‘Emozioni’, parole, musica e sentimenti sono da sempre legati a doppio filo. Ma forse non abbiamo mai pensato che l’analisi dei testi delle canzoni può dire molto su una società e la sua cultura. Ebbene, nell’era dei social e della vita messa in piazza su Internet, una nuova ricerca della Michigan State University rivela che la musica pop è diventata, nel tempo, meno esplicita riguardo alle emozioni e alle relazioni, sia nel confronto tra diverse generazioni di artisti, sia considerando la carriera dei singoli musicisti.

Lo studio, pubblicato sulla rivista ‘Psychology of Aesthetics, Creativity and the Arts’, si presenta come la più ampia analisi di testi di canzoni mai condotta. Il dataset finale comprende 38.467 brani di 230 artisti, coprendo quasi un secolo di musica pop: le canzoni sono state esaminate manualmente da un team di circa 30 assistenti di ricerca.

Se la musica perde emozioni

“Molti studi si sono chiesti se la musica cambi nel corso dei decenni, ma ben pochi hanno esaminato se siano gli stessi artisti a evolvere durante la propria carriera”, sottolinea Jan Brascamp del Dipartimento di Psicologia dell’ateneo. “Analizzando entrambi gli aspetti, possiamo iniziare a distinguere i cambiamenti all’interno del percorso di un singolo artista da quelli più ampi, legati all’evoluzione della cultura e dell’industria musicale”.

Meno amici e relazioni, più ansia: le emozioni nelle canzoni

Come dicevamo, ricerca ha rilevato che, col passare del tempo, i testi delle canzoni sono diventati meno concentrati sulle emozioni e sulle relazioni sociali. Nel corso della carriera degli artisti si è registrato un calo sia dei termini positivi che di quelli negativi, così come dei riferimenti a familiari e amici. Piuttosto, è emerso un aumento del linguaggio legato all’ansia, mentre si riducevano i riferimenti alla tristezza, protagonista (un tempo) di non pochi capolavori pop.

Ovviamente lo studio ha analizzato testi di autori anglosassoni, riscontrando dinamiche storiche analoghe confrontando artisti di epoche diverse. Tra i 230 nomi presi in esame, Willie Nelson è quello con il maggior numero di brani ‘emotivi’, mentre Miles Davis è dal lato opposto della classifica. Esponenti del soul classico e del rock delle origini, come Marvin Gaye e le Supremes, hanno ottenuto punteggi elevati per quanto riguarda le emozioni positive e i riferimenti sociali; al contrario, artisti come i Nine Inch Nails e i Sex Pistols si collocano spesso verso l’estremità opposta. Sentimenti negativi e tristezza pullulano tra gli artisti country e blues del passato, come Hank Williams e Patsy Cline.

Il sorprendente effetto dell’età

“Con l’avanzare dell’età, le persone tendono a gestire meglio le proprie emozioni e a investire maggiormente in relazioni significative; ci si potrebbe quindi aspettare che, nel corso della carriera di un artista, i testi delle sue canzoni diventino più positivi o incentrati sulle relazioni via via che passano gli anni”, ha affermato Logan Gibson, autore principale dello studio e ricercatore associato presso la MSU. Invece no: “Le emozioni positive e i riferimenti alla sfera sociale sono diminuiti”.

Canzoni specchio delle emozioni di un’epoca

Non più solo romanzi e quotidiani: anche la musica può dirci molto sulla psicologia di un’epoca. I ricercatori auspicano che questo studio dimostri come ampie raccolte di prodotti culturali di uso quotidiano – brani musicali, libri, contenuti sui social media, film – possano essere impiegate per analizzare le modalità con cui le persone esprimono le proprie emozioni e come le relazioni evolvano nel tempo.

“La musica non è solo intrattenimento. Le persone utilizzano le canzoni per regolare le proprie emozioni, comprendere se stesse, sviluppare la propria identità e sentirsi connesse agli altri. Per questo, i testi rappresentano una testimonianza interessante dei temi che gli artisti – e, potenzialmente, il pubblico e le culture in cui sono immersi – scelgono di affrontare”, ha spiegato William Chopik, coautore dello studio ed ex professore associato presso il Dipartimento di Psicologia.

Il ricercatore è convinto che “osservare un calo su larga scala dei riferimenti alle emozioni e alla sfera sociale sollevi interrogativi interessanti”. Senza più amore, rabbia, affetto, nostalgia, da che parte sta andando il mondo?