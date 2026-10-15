AI a caccia di nuovi antibiotici nella natura, lo studio italiano

Per battere i superbatteri la via giusta potrebbe essere quella di tornare alla natura, forti dell’aiuto della tecnologia. Da qualche parte, tra le centinaia di migliaia di molecole prodotte dagli organismi naturali, potrebbe infatti celarsi la strategia vincente contro la resistenza agli antibiotici. Esistono enormi archivi di sostanze naturali potenzialmente interessanti, ma studiarle tutte in laboratorio richiederebbe tempi, risorse e investimenti impressionanti. La soluzione? Farsi aiutare dall’intelligenza artificiale (AI).

Questa l’idea di uno studio pubblicato su ‘Molecules’, che presenta NP-GUARD (Natural-Product Graph–language, Uncertainty-Aware Relational Discovery), un nuovo approccio computazionale per orientare la ricerca di sostanze con potenziale attività antibatterica. Il lavoro porta la firma del gruppo di ricerca ‘Gabie’: Francesco Branda, Massimo Ciccozzi, Fabio Scarpa e Giancarlo Ceccarelli, insieme al team dell’Università Magna Graecia di Catanzaro guidato da Pietro Hiram Guzzi.

La pandemia nascosta e l’emergenza antibiotici

Secondo le stime, ricordano i ricercatori, nel 2019 la resistenza angli antibiotici è stata direttamente responsabile di circa 1,27 milioni di decessi nel mondo. Il problema riguarda tutti. Senza antibiotici efficaci, gli interventi chirurgici, i trapianti, le terapie oncologiche e numerose procedure mediche diventano pericolosi.

“La vera pandemia nascosta è la resistenza agli antibiotici”, sottolinea Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, illustrando la ricerca a LaPresse. “In Italia registriamo ogni anno circa 11mila decessi legati a questo fenomeno, quasi un terzo di quelli stimati nell’intera Unione europea. È una minaccia che avanza in silenzio, ma con numeri da vera emergenza sanitaria. Per questo abbiamo bisogno di nuove strategie e di nuovi strumenti: l’intelligenza artificiale può darci una mano, ma solo se sappiamo usarla con consapevolezza e senza illusioni”.

Intanto una parte enorme del patrimonio chimico della natura rimane ancora inesplorata. Piante, batteri, funghi e altri organismi producono una straordinaria varietà di molecole. Molti antibiotici utilizzati nella pratica clinica derivano direttamente o indirettamente da sostanze naturali, ma individuare nuovi composti efficaci significa cercare tra centinaia di migliaia di possibilità. È qui che l’AI può cambiare il modo di fare ricerca.

L’AI e il sistema ‘testato’ su tre superbug

L’idea alla base di NP-GUARD parte da un limite delle applicazioni dell’intelligenza artificiale alla medicina: un algoritmo può fornire una previsione apparentemente convincente senza che quella previsione sia necessariamente affidabile. Nel caso della ricerca di nuovi antibiotici, questa distinzione è fondamentale. Un sistema potrebbe indicare una molecola come particolarmente promettente, basando la propria valutazione su dati insufficienti, somiglianze con composti già conosciuti oppure caratteristiche che non si ripresenteranno nelle verifiche sperimentali.

Per questo i ricercatori hanno progettato un sistema che non si limita ad assegnare un punteggio alle molecole, ma integra diversi strumenti computazionali per valutare contemporaneamente la possibile attività antimicrobica, l’incertezza delle previsioni, la loro interpretabilità e la diversità delle strutture chimiche.

Per valutare il proprio approccio, il gruppo ha utilizzato dati sperimentali relativi a tre batteri: Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Patogeni che possono causare infezioni anche gravi e che, in caso di resistenza agli antibiotici, rappresentano una sfida particolarmente complessa per i sistemi sanitari. Successivamente, i ricercatori hanno applicato il sistema a una raccolta di oltre 400mila prodotti naturali provenienti dal database COCONUT, uno dei principali archivi pubblici dedicati alle molecole di origine naturale.

I risultati e i potenziali nuovi antibiotici scoperti dall’AI

A parte i prodotti ‘somiglianti’ ad antibiotici noti, attraverso una procedura che considera contemporaneamente più criteri di selezione i ricercatori hanno individuato 90 composti appartenenti a 72 differenti strutture molecolari di base, definiti promettenti.

Attenzione: lo studio non annuncia la scoperta di 90 nuovi antibiotici. “La loro effettiva attività antimicrobica dovrà essere verificata sperimentalmente, così come la sicurezza, la tossicità e le eventuali possibilità di sviluppo farmacologico”, precisano i ricercatori

“L’intelligenza artificiale può aiutarci a esplorare uno spazio chimico immenso, ma non dobbiamo confondere la capacità di prevedere con quella di dimostrare”, ammonisce Francesco Branda, ricercatore dell’Unità di Statistica Medica ed Epidemiologia Molecolare dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

“La vera sfida – dice Branda, inserito insieme a Massimo Ciccozzi nella World’s Top 2% Scientists 2026, la lista dei ricercatori più citati al mondo elaborata dalla Stanford University con Elsevier – è costruire strumenti che non siano soltanto accurati, ma anche trasparenti, riproducibili e capaci di riconoscere i propri limiti”. L’AI può orientare la scoperta scientifica, ma non può sostituire il metodo sperimentale, conclude cauto il team di Gabie. Ma l’idea di una tecnologia capace di aiutarci a scoprire soluzioni celate dalla natura contro i superbug ha un sapore rassicurante.