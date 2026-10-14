Longevità: “Sta diventando un bene di lusso”, l’analisi di Scapagnini

Pillole, polverine, trattamenti, macchinari: la longevità “sta diventando un bene di lusso. Eppure il concetto alla base è super democratico, nasce cioè dall’idea di costruire la propria salute di domani giorno per giorno, allontanando il più possibile le malattie con le nostre scelte”. Parola di Giovanni Scapagnini, biochimico e studioso di fama internazionale dei meccanismi della longevità, che affronta il tema con LaSalute di LaPresse, a margine di Welfair – La fiera del fare Sanità, in corso alla Fiera di Roma. “Abbiamo di fronte a noi 26-27 anni di vita da malati cronici. E a dircelo è l’Istat”, riflette Scapagnini, professore di Biochimica e Biologia Molecolare presso il Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università degli Studi del Molise.

Il business della longevità e le promesse non mantenute

Guadagnare anni in salute è un obiettivo ormai comune a molti. “Ma è importante intervenire a livello di sistema, per fare in modo che la longevità non diventi un altro motivo di disuguaglianza”, aggiunge l’esperto, sottolineando come questo sia ormai anche “un mercato, che punta a sviluppare protocolli o strategie super lussuosi e costose, che comunque in qualche modo deludono le aspettative. Dobbiamo essere onesti: oggi dietro la longevità ci sono molte promesse non mantenibili. La storia di Brian Johnson è un esempio emblematico”, riflette Scapagnini.

Brian Johnson e il sogno dell’immortalità

Il pensiero corre al miliardario americano che, per anni, si è sottoposto a una costosissima routine a base di rigidi e avveniristici protocolli, con l’obiettivo dichiarato di rallentare l’invecchiamento, ringiovanire e, alla fine, raggiungere l’immortalità. “Se non avesse avuto un problema di tipo autoimmune (una malattia incurabile che provoca l’autodistruzione dello stomaco, ndr), sicuramente Johnson avrebbe prolungato questo approccio ipertecnologico, dimenticando uno dei dettami principali del concetto di longevità, confermato dagli studi scientifici: ovvero il potere delle relazioni”.

L’impatto delle relazioni positive sulla longevità

“Abbiamo iniziato a comprendere sempre di più i meccanismi alla base dell’invecchiamento. In parte oggi sappiamo come interferire e come alterarli, però abbiamo anche scoperto – chiarisce Scapagnini – che le variabili che possono realmente impattare sulla longevità sono meno tecnologiche di quelle che immaginavamo. Quella che impatta di più sulla qualità dell’invecchiamento, soprattutto a livello cerebrale (dal deficit cognitivo al tono dell’umore), è la qualità dei rapporti umani”, ripete lo specialista.

Prescrivere tempo con gli amici nella ricetta per la longevità

A dircelo è uno studio iniziato nel 1924, condotto su 300 bambini poveri e 300 ricchi di Boston, seguiti per tutta la vita, ricorda Scapagnini. “Così abbiamo potuto osservare il potere dei rapporti umani: dal matrimonio alle amicizie. Forse sarebbe importante prescrivere come medicina preventiva non solo l’attività fisica, ma anche di passare ogni settimana due ore con il nostro migliore amico”.

L’ideale? Ritagliarsi un paio d’ore facendo una passeggiata nella natura è preferibile a un’uscita a cena, risponde con un sorriso Scapagnini. “Dedicare del tempo regolarmente ai propri affetti e alle proprie amicizie – assicura – sembrerebbe essere la cosa che ha l’impatto maggiore in termini di longevità in salute”.

Lo specialista parla poi di prevenzione primordiale, qualcosa di diverso rispetto alla ‘classica prevenzione’ che ci consente di intercettare precocemente una malattia. “L’obiettivo deve essere intervenire per diferendere il nostro patrimonio di salute, facendo scelte che siano un investimento, potente ma non banale, per difenderci dalle malattie”.

Il messaggio agli aspiranti longevi

Come regolarsi, allora? Fra i suggerimenti di Scapagnini, quello di fare tesoro delle indicazioni che arrivano dagli abitanti delle Zone blu. Ovvero, curare l’alimentazione, che deve essere la più vicina possibile alla dieta mediterranea, evitando “lo stress, inteso come l’incapacità di gestire la pressione, anche quella di stare bene. Moltissimi comportamenti che consideriamo salutari sono infatti il risultato di disturbi: penso alle persone ossessionate dal mangiare bene, o dall’attività fisica. Ecco, queste sono persone che hanno sviluppato un disturbo del comportamento”.

Ebbene, nella ricetta per la longevità non c’è l’ansia di fare tutto a puntino, ma il fatto di sentirsi utili e attivi e di passare tempo di qualità con i propri affetti. Insieme all’attività fisica regolare e a “un altro elemento trascurato: la qualità del sonno“, conclude Scapagnini.