Oncologi, burnout ridotto del 40% con la formazione sulle Medical Humanities

Sintomi da burnout ridotti del 41,8%, stress traumatico secondario in calo del 23,7% e soddisfazione professionale in crescita del 51,9%. Sono i risultati di uno studio pilota su 40 oncologi italiani, pubblicato sul Journal of Cancer Education e dedicato alla Scuola di Medical Humanities del Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri. I dati saranno presentati a Piacenza in occasione della chiusura del corso 2026.

La ricerca ha coinvolto 40 professionisti, 39 dei quali hanno completato l’intero percorso formativo. Lo studio ha rilevato miglioramenti significativi nei principali indicatori della qualità di vita professionale: il punteggio medio del burnout è passato da 33,69 a 19,59, mentre quello della soddisfazione professionale, o compassion satisfaction, è salito da 24,38 a 37,03.

L’obiettivo è sviluppare competenze relazionali e strumenti per gestire il peso emotivo dell’assistenza oncologica. “Oggi sappiamo che esiste un’altra competenza decisiva: la capacità di costruire una relazione di cura efficace senza esserne sopraffatti sul piano emotivo”, spiega Paolo Tralongo, presidente del Cipomo. “Questo studio dimostra che l’umanizzazione non è un valore astratto né una qualità innata, ma una competenza professionale che può essere insegnata, appresa e valutata con metodo scientifico”.

Il percorso formativo integra le Medical Humanities, che utilizzano strumenti narrativi e riflessivi per mettere al centro la persona e la relazione di cura, e la Compassion Focused Therapy, orientata allo sviluppo dell’autoregolazione emotiva e della resilienza. L’87,2% dei partecipanti ha valutato molto favorevolmente gli strumenti acquisiti per migliorare la comunicazione con pazienti e familiari; l’84,6% ha espresso lo stesso giudizio per quelli dedicati alla regolazione emotiva.

“Il nostro obiettivo non era insegnare semplicemente agli oncologi cosa dire ai pazienti, ma fornire strumenti per vivere in modo più consapevole e sostenibile la relazione di cura”, afferma Simone Cheli, autore dello studio e professore di Psicologia della salute presso il campus romano della St. John’s University di New York. I risultati, sottolinea Cheli, indicano una strada promettente, ma richiedono ulteriori verifiche: “Naturalmente si tratta di uno studio pilota e saranno necessari studi multicentrici e randomizzati per confermarne i risultati”.

L’obiettivo della ricerca è ora verificare su campioni più ampi se il modello possa entrare stabilmente nella formazione degli oncologi e contribuire al benessere dei professionisti e alla qualità dell’assistenza.