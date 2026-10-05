Nobel Medicina, la luce che controlla i neuroni rivoluziona le neuroscienze

Alla scoperta dell’optogenetica, la tecnica che è valsa il premio Nobel per la Medicina 2026 a Deisseroth, Hegemann e Nagel

Una proteina derivata da un’alga, introdotta nelle cellule dei mammiferi, ha permesso di trasformare la luce in uno strumento per controllare l’attività dei neuroni. È uno dei passaggi alla base dell’optogenetica, la tecnica premiata con il Nobel per la Medicina 2026, assegnato a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel.

Una scoperta da Nobel

“Una scoperta considerata rivoluzionaria nell’ambito delle neuroscienze”, spiega a LaSalute di LaPresse Cristian Ripoli, ordinario di Fisiologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. “I neuroni si attivano attraverso complesse vie di segnalazione che coinvolgono anche i neurotrasmettitori, ma normalmente non sono sensibili alla luce. L’idea è stata quindi quella di utilizzare proteine sensibili alla luce per rendere controllabile l’attività delle cellule nervose”, spiega il fisiologo.

“Il vantaggio di utilizzare la luce è la grande precisione temporale con cui si può controllare l’attività delle cellule”, sottolinea Ripoli. Grazie alle tecniche di ingegneria genetica, inoltre, queste proteine possono essere espresse in specifiche popolazioni di neuroni. In un cervello composto da miliardi di cellule, questo consente di intervenire su gruppi molto selezionati e studiarne la funzione.

È un cambio di prospettiva importante rispetto ad alcuni degli approcci utilizzati in passato. “Molte delle conoscenze sul cervello derivavano dai casi clinici oppure, nei modelli sperimentali, dalla creazione di lesioni per osservare come cambiava il comportamento dell’animale”, chiarisce l’esperto. Con l’optogenetica, invece, è possibile intervenire in modo molto più preciso, sia dal punto di vista temporale sia rispetto alle popolazioni cellulari coinvolte, e osservare che cosa accade nell’animale.

Da qui si entra in un campo che Ripoli definisce “quasi fantascientifico”: in laboratorio è possibile controllare alcuni comportamenti degli animali agendo su specifiche aree cerebrali. “Si possono far esprimere queste proteine in aree coinvolte nella ricerca del cibo e osservare che, attivando la luce, l’animale va alla ricerca di cibo; oppure si possono individuare aree cerebrali coinvolte nel movimento, attivare la luce e osservare che l’animale inizia a muoversi”.

Prospettive terapeutiche

La stessa possibilità apre interrogativi e prospettive sul piano terapeutico. Esistono proteine che, in risposta alla luce, attivano le cellule nervose e altre che, con una diversa lunghezza d’onda, possono inibirle. “Se pensiamo a tutte quelle patologie in cui alcune aree o reti cerebrali sono iperattive, queste strategie potrebbero essere utilizzate per inibirle”, osserva Ripoli. Allo stesso modo, in condizioni in cui la comunicazione tra neuroni viene meno, la possibilità di controllare specifiche reti potrebbe consentire di intervenire sui circuiti alterati.

La prospettiva non è però soltanto teorica. L’optogenetica è già stata sperimentata nell’uomo per cercare di ripristinare la sensibilità alla luce nella retina di persone che avevano perso la vista. In un caso pubblicato nel 2021 un paziente con retinite pigmentosa ha recuperato una capacità visiva parziale dopo l’introduzione di una proteina fotosensibile nelle cellule retiniche, con l’ausilio di speciali occhiali per la stimolazione luminosa.

“È già stata sperimentata nell’essere umano, seppur ancora in ambito sperimentale, e sta aprendo prospettive che erano inimmaginabili fino a pochi decenni fa”, nota Ripoli. L’obiettivo, conclude, è arrivare a disporre di una tecnica capace di esercitare un controllo preciso sulle cellule nervose ancora vitali, modulando l’attività di specifiche reti neuronali quando la malattia ne altera il funzionamento.