L’alga da Nobel e l’optogenetica per battere Alzheimer e ansia

Abbiamo avuto un ‘moscerino da Nobel’, un ‘verme da Nobel’ e ora è la volta di un‘alga da Nobel. “L’optogenetica” sviluppata grazie allo studio di un’alga verde, la Chlamydomonas, “è uno strumento straordinario e innovativo per studiare le proteine sensibili alla luce all’interno delle singole cellule”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è il genetista dell’Università di Roma Tor Vergata Giuseppe Novelli, commentando il Nobel per la Medicina 2026 a Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel per le scoperte che hanno portato all’optogenetica, una tecnica che consente di attivare o disattivare l’attività di singole cellule nervose in un cervello vivente.

Un metodo utilizzato nei laboratori di tutto il mondo per svelare i misteri del cervello che, secondo lo scienziato italiano, potrà aprire la strada a scoperte importanti contro Alzheimer e altre patologie neurologiche.

“I neuroni sono ricchi di canali ionici e di altre proteine fotosensibili. I due ricercatori tedeschi hanno scoperto tutto questo inizialmente nelle alghe verdi, poi hanno isolato i due geni ‘chiave’, mentre il ricercatore statunitense li ha studiati, analizzati e applicati alle cellule dei mammiferi”, ricorda Novelli.

Le prospettive della scoperta da Nobel

Quella premiata con il Nobel per la Medicina 2026 è “una scoperta importante non solo per la messa a punto di una tecnica come l’optogenetica, ma anche per la possibilità di studiare farmaci che possono essere indirizzati verso singoli neuroni o addirittura singole proteine nel cervello. Dunque questi risultati possono aprire la strada ad una tecnologia innovativa, che ci potrà dare grandi risultati per ciò che riguarda ad esempio, la cura di alcune forme di cecità congenita o per studiare i meccanismi biologici della depressione, dell’ansia, del Parkinson e dell’Alzheimer”, conclude Novelli.