AstraZeneca lancia il piano di investimenti per l’Italia, coinvolti 200 centri

AstraZeneca investe 66,2 milioni di euro in Italia nei prossimi tre anni per far correre la ricerca. L’annuncio arriva dal ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma, che ha ospitato l’evento ‘Ricerca clinica e innovazione’. Il programma, che vede un cofinanziamento di 20 milioni del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico del Mimit, spazia dalla ricerca clinica alla digital health e coinvolgerà oltre 200 centri sul territorio nazionale.

Un modello per la ricerca

“Oggi presentiamo una partnership pubblico-privato che può diventare un modello per il comparto della salute e per gli investimenti nella ricerca. Un progetto che è distribuito su quasi tutto il territorio nazionale, a dimostrazione che l’Italia può avere un sistema in grado di operare in modo capillare”, esordisce il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Ad assegnare i 20 milioni del Fondo per la ricerca del Mimit ad AstraZeneca è stata la Fondazione Tech e Biomedical, promotrice di un bando per la selezione di progetti di ricerca nel settore biomedico. “Il progetto di AstraZeneca era uno dei più convincenti per la distribuzione omogenea sul territorio”, chiarisce la presidente della Fondazione Cinzia Marchese. “Puntiamo a mettere in rete le capacità, affinché il know how italiano possa rappresentare una leva importante per lo sviluppo del Paese”, aggiunge.

Le ricadute economiche

Stando alle stime disponibili, il programma potrebbe generare un impatto economico complessivo di quasi 180 milioni di euro sul Pil e determinare un risparmio per il Servizio sanitario nazionale stimato in 225 milioni.

In ambito clinico AstraZeneca e Alexion avvieranno, nel corso del triennio, 71 nuovi studi clinici registrativi, 52 dei quali su molecole AstraZeneca e 19 su molecole Alexion, con un investimento complessivo di 48 milioni di euro. Dodici milioni, invece, saranno destinati alla realizzazione di 24 nuovi studi osservazionali, 5 milioni saranno investiti in ricerca indipendente e 1,2 in soluzioni di digital health.

Un momento dell’incontro al Mimit

Italia e Regno Unito uniti dalla scienza

Entusiasta per il programma di ricerca anche Stephen Hickey, ambasciatore del Regno Unito in Italia e San Marino: “Le scienze della vita sono strategiche per il futuro delle nostre società. Italia e Regno Unito condividono la stessa tradizione di eccellenza scientifica e industriale, con ecosistemi di ricerca avanzati”, sottolinea l’ambasciatore britannico.

“In un’epoca segnata da invecchiamento della popolazione e nuove sfide geopolitiche e sanitarie, il ruolo della ricerca è più importante che mai. Vogliamo costruire una partnership ancora più solida affinché Regno Unito e Italia diventino partner strategici”, aggiunge Hickey.

Abbracciare l’innovazione per restare competitivi

“Dobbiamo abbracciare l’innovazione se vogliamo restare competitivi”, avverte Ruud Dobber, executive vice president e president della Biopharmaceuticals Business Unit di AstraZeneca. “Con questo investimento vogliamo stimolare partnership che possano tradursi fra dieci anni in benefici per i pazienti. Abbiamo scelto l’Italia perché rappresenta un’eccellenza nel campo della ricerca”.

E sebbene l’Europa stia “progressivamente perdendo terreno su investimenti farmaceutici, ricerca clinica e accesso all’innovazione”, per Dobber “la tendenza può essere invertita. Affiancando a iniziative come questa – prosegue – un finanziamento sostenibile in innovazione, percorsi di accesso più rapidi e un contesto più prevedibile, l’Italia può contribuire al rilancio delle scienze della vita in Europa”.

Per Claudio Longo, presidente e amministratore delegato di AstraZeneca in Italia, quello annunciato al Mimit è “un investimento importante, in una fase in cui aumentano le pressioni competitive globali, un segnale forte che riconosce le potenzialità dell’Italia. La ricerca – conclude Longo – è parte integrante della filiera industriale: crea competenze, posti di lavoro e salute”.