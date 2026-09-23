Protesi bioniche controllate in modo naturale con una nuova interfaccia neurale Made in Italy

Ricordate la mano bionica di Luke Skywalker in Star Wars? Il sogno di integrare parti di ricambio controllate in modo naturale dal nostro organismo diventa sempre più vicino. E questo grazie a nuova tecnologia di interfaccia neurale, frutto della ricerca italiana, che collega il sistema nervoso residuo del paziente amputato con la protesi artificiale. Obiettivo: migliorare la connessione tra il sistema nervoso e l’arto bionico. L’ultima frontiera dell’innovazione nel campo della medicina rigenerativa ha portato così a una soluzione che apre nuove prospettive nel controllo delle protesi.

“Il nostro approccio integra strategie avanzate di ingegneria tissutale con il mondo della protesica. Per promuovere la maturazione del tessuto muscolare e la sua integrazione con il tessuto nervoso, abbiamo usato particelle piezoelettriche: materiali capaci di generare segnali elettrici quando vengono sottoposti a stimoli meccanici”, spiega Leonardo Ricotti, professore presso la Scuola Sant’Anna e responsabile del Regenerative Technologies Lab. “La stimolazione esterna è stata ottenuta mediante ultrasuoni pulsati, una tecnologia non invasiva già utilizzata in diversi ambiti biomedicali, che abbiamo sfruttato in modo innovativo”.

Verso protesi capaci di movimenti sempre più complessi e naturali

L’obiettivo dei ricercatori è lo sviluppo di una “nuova generazione di protesi bioniche dotate di numerosi gradi di libertà e controllabili in modo naturale dai pazienti”, chiarisce Emanuele Gruppioni, direttore tecnico dell’Area Ricerca e Formazione del Centro Protesi Inail. “In questo scenario, una rete di interfacce neurali rigenerative potrebbe fungere da collegamento stabile tra sistema nervoso e dispositivo protesico”.

“I costrutti muscolari sviluppati nell’ambito dello studio potrebbero inoltre agire come veri e propri amplificatori biologici dei segnali nervosi, consentendo l’esecuzione di movimenti sempre più complessi e migliorando significativamente la qualità della vita delle persone con amputazione”, dice Gruppioni.

Foto: Sant’Anna Pisa

L’ultima ricerca

Il filone è ricco di studi. Questa strategia, descritta su ‘Bioactive Materials’, è frutto di una collaborazione scientifica tra nomi noti della robotica e della protesica: oltre alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e al Centro Protesi Inail, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT.

Gli scienziati italiani questa volta hanno sviluppato quello che definiscono un “costrutto muscolare ingegnerizzato”, ottenuto combinando mioblasti (precursori staminali del tessuto muscolare) e biomateriali innovativi. Questo neo-muscolo è stato successivamente collegato chirurgicamente a un nervo periferico in un modello preclinico di danno neurale, dando così origine a una connessione fra tessuto nervoso e muscolare.

La novità dell’interfaccia

Lo studio rappresenta il primo caso documentato di una interfaccia neurale periferica rigenerativa realizzata attraverso tecniche di ingegneria tissutale, impiantata e connessa a un nervo periferico. La ricerca mostra come la combinazione tra le particelle piezoelettriche integrate nel costrutto muscolare e la stimolazione con ultrasuoni possa favorire la maturazione del tessuto muscolare e la rigenerazione del tessuto nervoso.

“Questo risultato rappresenta un elemento fondamentale per il futuro controllo delle protesi avanzate, poiché consente di acquisire e amplificare i segnali provenienti dal sistema nervoso residuo dell’amputato, sfruttandoli per un controllo naturale e intuitivo”, afferma Christian Cipriani, professore presso la Scuola Sant’Anna e responsabile dell’Artificial Hands Area.

Si deve sempre al team di Cipriani lo sviluppo anche dell’interfaccia bidirezionale che utilizza le vibrazioni generate da magneti impiantati nei muscoli residui dell’avambraccio del paziente per ripristinare sensazioni di movimento naturali, che abbiamo descritto qualche tempo fa. Se l’obiettivo finale è quello di protesi bioniche smart, le vie percorse dagli scienziati impegnati in questo campo sono diverse.

La sfida: interfacce biologiche per il controllo delle protesi

“Portare tecniche avanzate di caratterizzazione, quali la microscopia elettronica a trasmissione, all’interno di uno studio interdisciplinare di tale livello che combina medicina rigenerativa e protesica, è stato il nostro modo di contribuire ad una sfida complessa, che apre nuove prospettive nello sviluppo delle protesi”, dice Mauro Gemmi, ricercatore responsabile dell’unità Electron Crystallography dell’Istituto Italiano di Tecnologia – IIT.

Come spiega Paolo Sassu, chirurgo ortopedico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, “la sfida successiva è trasferire queste tecnologie dalla ricerca alla pratica clinica. La moderna ricostruzione bionica degli arti nasce proprio dall’integrazione tra chirurgia, neuroingegneria e protesica avanzata: attraverso procedure chirurgiche dedicate possiamo creare nuove interfacce biologiche con il sistema nervoso e renderle utilizzabili per il controllo delle protesi. È su questa integrazione multidisciplinare – conclude Sassu – che stiamo lavorando per sviluppare un programma dedicato alla bionica e alla ricostruzione avanzata degli arti”.