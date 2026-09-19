Home > Salute > Ricerca > Diabete e tecnologia: sensori e automazione per migliorare la gestione quotidiana

Nuove soluzioni integrate con automazione avanzata, sensori a lunga durata e un supporto personalizzato possono semplificare la gestione quotidiana del diabete. “La terapia multi iniettiva rappresenta ancora oggi la realtà quotidiana per molte persone con diabete. È quindi importante che anche chi utilizza questo schema terapeutico possa disporre di tecnologie che integrino le informazioni sul glucosio e sulla somministrazione dell’insulina, facilitando decisioni terapeutiche più tempestive e consapevoli e contribuendo a ridurre il carico quotidiano della gestione della malattia”. Parola di Riccardo Candido, presidente di Fondazione AMD, intervenuto a un incontro a Milano in cui Medtronic ha illustrato le innovazioni tecnologiche per la gestione del diabete.

“L’integrazione tra monitoraggio continuo del glucosio e strumenti digitali di supporto alla terapia può favorire un migliore controllo glicemico e una gestione più semplice e consapevole del diabete. Ampliare l’accesso a tecnologie efficaci e appropriate rappresenta quindi un elemento importante per migliorare la qualità della cura e la qualità di vita delle persone con diabete”, ha sottolineato Candido.

Il tutto con i pazienti sempre protagonisti dell’innovazione. Pazienti che oggi, proprio grazie alle tecnologie, raggiungono risultati importanti anche nello sport. Lo ha testimoniato a Milano Matteo Parenzan, atleta con diabete e protagonista del documentario “Montagne Russe”, raccontando come la tecnologia abbia trasformato la sua vita quotidiana.