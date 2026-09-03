Erc Starting Grant a 50 ricercatori italiani e la ‘fuga’ dagli Usa

Buone notizie per l’Italia della ricerca dall’European Research Council (Erc). Il Consiglio europeo della ricerca – dopo aver ricevuto quest’anno un numero record di domande – ha infatti annunciato i vincitori dell’ultimo bando Starting Grant. I finanziamenti, per un totale di 705 milioni di euro, saranno destinati a 421 ricercatori all’inizio della loro carriera. E veniamo all’Italia: sono 50 i nostri giovani ‘cervelli’ ‘promossi’, secondi solo ai tedeschi.

Inoltre ben 21 giovani studiosi attualmente residenti negli Stati Uniti e in Canada si sposteranno in Europa per le loro ricerche. Una ‘fuga di cervelli’ al contrario.

L’Europa dei cervelli di ritorno

Una novità sottolineata anche da Ekaterina Zaharieva, Commissaria europea per le startup, la ricerca e l’innovazione. “Congratulazioni a tutti i candidati selezionati. Sono particolarmente lieta di constatare che 21 ricercatori attualmente residenti negli Stati Uniti e in Canada abbiano deciso di trasferirsi in Europa per proseguire la propria attività di ricerca”. Una scelta che, secondo Zaharieva, riflette il crescente appeal dell’Europa per la ricerca di frontiera.

Insomma, dopo anni di cervelli in fuga l’Ue “sta contribuendo ad attrarre la prossima generazione di talenti scientifici, rafforzando al contempo la posizione dell’Europa come destinazione privilegiata per la ricerca di eccellenza”.

I finanziamenti Erc Starting Grant aiuteranno i ricercatori a sviluppare idee ambiziose, a creare i propri team e a consolidare la propria indipendenza in una fase cruciale della loro carriera. Ogni Starting Grant può arrivare fino a 1,5 milioni di euro per cinque anni, con la possibilità di ottenere risorse aggiuntive per attrezzature e altre esigenze legate alla ricerca.

I Paesi scelti dai ricercatori Erc Starting Grant

Ecco la classifica delle mete scelte per fare ricerca, che ospiteranno i 421 progetti selezionati. Su 25 Paesi in testa figura la Germania, con 89 finanziamenti, seguita da Regno Unito (47), Francia (38), Svizzera (36), Paesi Bassi (33) e Italia (22). Il nostro Paese è solo quinto, dunque.

E le nazionalità dei cervelli premiati

Tra i vincitori, oltre ai 50 italiani figurano 84 tedeschi, 30 francesi e 24 spagnoli: in questa lista siamo secondi. I finanziamenti, secondo le stime dell’Erc, contribuiranno alla creazione di oltre 2.700 posti di lavoro nei team di ricerca dei nuovi beneficiari.

Ancora qualche numero. Per questo bando sono state presentate ben 4.807 proposte, un numero record: in aumento del 22% rispetto alle 3.928 dello scorso anno. Di queste, solo l’8,8% ha potuto ottenere un finanziamento. L’aumento della domanda influisce anche sul numero di candidature provenienti da ricercatori extraeuropei. In particolare, 169 ricercatori statunitensi hanno presentato domanda di finanziamento, rispetto ai 116 del bando precedente. Un po’ come da previsione: il clima per la scienza Oltreoceano si è fatto difficile, e a dirlo non è più solo ‘Science’.