Spallanzani, torna la settimana della scienza per i 90 anni dell’Istituto

La settimana sarà ricca di eventi che celebreranno la scienza e il valore della ricerca

Dal 20 al 25 settembre all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani torna la Settimana della Scienza, che culminerà venerdì 25 settembre con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Un’edizione speciale per l’Istituto, che nel 2026 celebra 90 anni dalla fondazione e 30 anni dal riconoscimento come Irccs.

La Settimana sarà il momento centrale delle celebrazioni, con un programma rivolto a operatori sanitari, studenti, famiglie e cittadini: oltre 30 laboratori interattivi, incontri con medici e ricercatori, cineforum, esperienze immersive e momenti dedicati al rapporto tra scienza, prevenzione e salute.

Una storia di ricerca, innovazione e cura

“Queste due ricorrenze raccontano una storia fatta di ricerca, innovazione e cura”, spiega la direttrice generale Cristina Matranga. “La Settimana della Scienza sarà un evento aperto a tutti, per mostrare e raccontare quello che facciamo in termini di ricerca e innovazione. Abbiamo previsto oltre 30 laboratori interattivi, cineforum e incontri con medici e ricercatori per rendere la scienza divertente e accessibile”.

La gara podistica

Un’edizione che guarda anche al rapporto tra scienza e stili di vita. “Quest’anno abbiamo voluto sottolineare il forte legame tra scienza e sport, inteso come primo passo verso la prevenzione e un buono stato di salute fisica e psichica”, aggiunge Matranga.

Proprio da questo connubio nasce “Corri per la scienza”, la gara podistica che domenica 20 settembre alle 8.30 inaugurerà la manifestazione. Sono previste una prova non competitiva di 5 chilometri e una competitiva di 10 chilometri, con un percorso che attraverserà i viali dello Spallanzani e del vicino ospedale San Camillo. A seguire si terrà il ‘Life Talk: la vita, l’emergenza, la cura’, un incontro dedicato alle esperienze di chi ogni giorno si occupa di emergenza e cura.

“La ricerca biomedica produce conoscenze che si trasformano in interventi per migliorare la salute della popolazione”, sottolinea il direttore scientifico Enrico Girardi. “La Settimana della Scienza vuole essere uno scambio reciproco, un dialogo: vogliamo far vedere e toccare con mano quello che facciamo, ma allo stesso tempo abbiamo la volontà e il dovere di ascoltare i cittadini, raccogliere le loro indicazioni e le loro aspettative”.

Il programma

Domenica 20 settembre, alle 8.30, si parte con ‘Corri per la Scienza’, seguita dal ‘Life Talk: la vita, l’emergenza, la cura’.

Lunedì 21 settembre, alle 11, spazio a ‘La Scienza si incontra’, confronto tra gli IRCCS del Lazio per favorire il dialogo e la collaborazione tra gli istituti e condividere esperienze e progettualità nel campo della ricerca biomedica e della sanità.

Martedì 22 settembre, alle 9.30, ‘Viaggio alla scoperta del mondo invisibile’, percorso dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia attraverso cinque laboratori esperienziali. Alle 16, ‘Dalla Ricerca alla Comunità’, incontro tra esperti dello Spallanzani, delle Asl e della Regione Lazio dedicato alla prevenzione dell’Hiv e delle infezioni sessualmente trasmissibili. A seguire, un incontro aperto al pubblico con Elena Di Cioccio, dedicato al valore della prevenzione, dell’informazione e della lotta allo stigma.

Mercoledì 23 settembre, alle 9.30, torna ‘Cinema & Scienza’, con la proiezione di An Honest Liar e la conferenza-spettacolo ‘Credere l’incredibile: perché crediamo a ciò che non è vero’, condotta dai divulgatori scientifici Massimo Polidoro ed Emilio Giovenale, per le scuole secondarie. Alle 19, l’Aperitivo scientifico metterà in contatto studenti universitari e delle scuole superiori con i ricercatori dell’Issnaf, la Italian Scientists & Scholars in North America Foundation. Alle 20.30, infine, proiezione aperta a tutti di Interstellar.

Giovedì 24 settembre, alle 9.30, ancora ‘Cinema & Scienza’, con 120 battiti al minuto per le scuole secondarie di secondo grado. Alle 20.30 è invece in programma il concerto di Gerardo Di Lella e della Pop Orchestra.

La settimana si chiuderà venerdì 25 settembre, dalle 18, con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori: 34 laboratori, installazioni, giochi scientifici ed esperienze immersive pensati per un pubblico di tutte le età. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica dedicata ai 90 anni di storia dello Spallanzani, un percorso attraverso le tappe principali della vita dell’Istituto.