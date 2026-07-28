Fibrillazione atriale, gli anticoagulanti non riducono il rischio di declino cognitivo

Qual è l’incidenza del declino cognitivo nei pazienti anziani con fibrillazione atriale in terapia anticoagulante? Lo studio condotto dall’Istituto di neuroscienze del Cnr, insieme all’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi e all’Università di Firenze, ha fornito una risposta a questo quesito, colmando una vera e propria lacuna. La ricerca – pubblicata su EP Europace – indica che la sola terapia anticoagulante potrebbe non essere sufficiente a ridurre il rischio di declino cognitivo, suggerendo che alla prevenzione del rischio tromboembolico debbano affiancarsi il controllo dei fattori di rischio vascolare e uno screening cognitivo sistematico.

“Abbiamo seguito per circa due anni 140 pazienti ultra 65enni con fibrillazione atriale, in trattamento con anticoagulanti e cognitivamente normali all’ingresso nello studio, sottoponendoli a una valutazione neuropsicologica completa al basale e nel corso del follow-up”, spiega Antonio Di Carlo, ricercatore dell’Istituto di neuroscienze del Cnr (Cnr-In). “Nel periodo di osservazione 30 pazienti hanno sviluppato deterioramento cognitivo con un’incidenza stimata di circa 14 casi all’anno ogni 100 persone seguite: un valore all’incirca doppio rispetto a quello osservato nella popolazione anziana generale”, informa Di Carlo.

“Abbiamo inoltre riscontrato che, anche nei pazienti anziani con fibrillazione atriale in terapia anticoagulante, la presenza di cardiopatia coronarica, un precedente ictus e il diabete aumentano significativamente il rischio di declino cognitivo. Al contrario, un livello di istruzione più elevato e migliori prestazioni cognitive all’inizio dello studio si sono confermati fattori protettivi”. Per Costanza Parenti, ricercatrice del Cnr-In, “i dati rilevati mostrano come, anche nei pazienti correttamente trattati con anticoagulanti per la prevenzione dell’ictus, il rischio di declino cognitivo resti elevato e legato al carico di comorbidità vascolare accumulato nel corso della vita”.

Risultati che dovranno essere confermati da studi multicentrici su casistiche più ampie, “ma la stima dell’incidenza del deterioramento cognitivo, disponibile per la prima volta in questa specifica popolazione di pazienti, rappresenta uno strumento importante per programmare percorsi mirati, integrando lo screening cognitivo sistematico con la valutazione multifattoriale del rischio vascolare nella gestione dei pazienti con fibrillazione atriale, in particolare di quelli con basso livello di istruzione o con altre condizioni vascolari a rischio”, conclude Di Carlo.