Bambini e neofobia alimentare, se il pasto diventa un incubo la soluzione è nel piatto

“Questo no”. Davanti a un alimento sconosciuto, molti bambini reagiscono con un rifiuto. Un problema che conoscono bene tanti genitori: si tratta della neofobia alimentare, una fase fisiologica dello sviluppo infantile caratterizzata dalla diffidenza nei confronti dei cibi nuovi. Dal pesce alla frutta, i cibi rifiutati possono essere numerosi. Risultato? Ogni pasto diventa una battaglia di volontà, e quella del piccolo di casa è piuttosto tenace.

Stando al Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), l’85,4% dei bambini presenta un livello intermedio o alto di neofobia alimentare, e se a finire nell’elenco dei cibi sgraditi ci sono frutta, verdura e legumi, a risentirne sono dieta e salute. La buona notizia è che il gusto si educa. Uno studio pubblicato su ‘Scientific Reports’ dai ricercatori dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ha mostrato che un percorso di educazione alimentare ad hoc è associato a un miglioramento delle abitudini alimentari.

Bambini e Nutripiatto

La soluzione è – letteralmente – nel piatto. I ricercatori hanno infatti testato Nutripiatto, uno strumento di educazione alimentare semplice e intuitivo, pensato per coinvolgere i bambini dai quattro ai dodici anni nella preparazione dei loro pasti, insegnandoloro a valutare le porzioni degli alimenti. Sviluppato da Nestlé con la supervisione scientifica della Società italiana di pediatria preventiva e sociale e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, lo strumento è un piatto che mostra le proporzioni dei vari gruppi alimentari che costituiscono i pasti principali – il pranzo e la cena – e che rappresenta visivamente come devono essere suddivisi i vari gruppi alimentari in ogni pasto.





La ricerca su 800 bambini

Questa ultima ricerca è stata condotta su circa 800 bambini tra i 6 e i 10 anni. Dopo due mesi, i piccoli hanno aumentato il consumo di verdure, cereali integrali e acqua, riducendo al tempo stesso le porzioni di carne e i comportamenti sedentari. In alcune delle regioni coinvolte nello studio, fino all’83% dei bambini ha incrementato il consumo di verdure, evidenziando il potenziale di un approccio semplice, pratico e condiviso nel favorire abitudini alimentari più sane.

Come affrontare la neofobia alimentare

“La neofobia alimentare può essere una fase normale dello sviluppo e non deve preoccupare le famiglie. Non va affrontata con imposizioni, ma accompagnata con pazienza, curiosità e continuità. Coinvolgere i bambini nella preparazione dei pasti, proporre più volte gli stessi alimenti e creare un clima sereno a tavola aiuta a costruire un rapporto positivo con il cibo. Educare il gusto significa anche educare alla curiosità e all’apertura verso ciò che è nuovo” commenta Laura De Gara, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Alimentazione e della Nutrizione dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Da questi presupposti nasce Nutripiatto Senza Confini, l’evoluzione del progetto Nutripiatto. Un modello intuitivo e colorato di educazione alimentare che unisce i principi della dieta mediterranea a ingredienti e tradizioni culinarie di diverse culture, aiutando le famiglie a costruire pasti equilibrati. Come spiega ancora De Gara “in un’Italia sempre più multiculturale, Nutripiatto Senza Confini nasce per valorizzare le diverse tradizioni alimentari presenti nelle famiglie, dimostrando che equilibrio nutrizionale e identità culturale possono convivere nello stesso piatto. L’obiettivo non è cambiare le abitudini alimentari, ma offrire un modello semplice, equilibrato e inclusivo, capace di adattarsi a culture e stili alimentari diversi”.

Dal cous cous ai noodles, dalla quinoa al tofu, passando per ingredienti come pak choi e miglio, ogni ricetta diventa un invito a sperimentare nuovi sapori mantenendo sempre il corretto equilibrio tra verdure e ortaggi, cereali – meglio se integrali – e proteine.

Perché ogni nuovo ingrediente racconta una storia. Educare il gusto significa anche insegnare ai più piccoli che dietro ogni alimento ci sono tradizioni, culture e modi diversi di stare insieme a tavola.

Cinque consigli per aiutare i bambini a tavola

Ecco i suggerimenti degli esperti per aiutare i bambini a scoprire nuovi sapori:

Proponi un alimento nuovo più volte, senza obbligare la bambina o il bambino ad assaggiarlo.

Coinvolgi nella preparazione delle ricette: preparare insieme i pasti aumenta la curiosità e può favorire l’accettazione di nuovi alimenti.

Dai il buon esempio: i bambini osservano e imitano gli adulti.

Racconta la storia degli ingredienti e dei Paesi da cui provengono.

Trasforma il pasto in un momento di condivisione, scoperta e dialogo.